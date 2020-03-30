Резцова: Губерниев не имеет права оскорблять и унижать заслуженного человека

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в очередной раз высказалась о критике комментатора Дмитрия Губерниева в свой адрес.
Резцова: Губерниев не имеет права оскорблять и унижать заслуженного человека
  • РИА Новости

«Вот он тоже выставился. Раньше поклонялся, кумиром была. А сейчас придирается… Вот такой Губерниев. Хотя никакого права не имеет оскорблять и унижать заслуженного человека. Я могу сказать, что ты никто и звать тебя никак. И вот так просто оскорблять людей, которые много сделали для страны, никто ему не позволит», — цитирует Резцову Kp.ru.

Она также отметила, что её не остановил ни один представитель полиции, когда она ехала до Владимира, а потом вернулась домой в Химки. То есть, по её мнению, она ничего не нарушала.

Губерниев подверг жёсткой критике Резцову, признавшуюся в несоблюдении условий карантина. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 30 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1836.

Ранее Резцова призналась, что не может подобрать слов после критики Губерниева.

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