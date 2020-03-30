Резцова: Губерниев меня в такую грязь втаптывает, что я слов подобрать не могу

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова отреагировала на жёсткие высказывания комментатора Дмитрия Губерниева в её адрес.

«Кто он вообще такой, чтобы так говорить? Это кошмар, просто кошмар. Губерниев меня в такую грязь втаптывает, что я слов подобрать не могу. И как мне бороться с такими людьми? Я хотела позвонить и сказать ему: «Дима, ты, может, прикроешь свой рот иногда?» Видимо, нужно позвонить и всё высказать. Какое он имеет право так оскорблять людей? Нельзя это оставлять», — приводит слова Резцовой Sport24.

Она отметила, что не понимает, почему должна была объяснять подробности своей поездки во Владимир, из-за которой Губерниев обрушился с критикой в её адрес.

«Разве я преступление совершила? А детей что, в четырёх стенах держать? Теперь не выйти на улицу свежим воздухом подышать? Родители с маленькими детьми вышли на прогулки, и теперь за это наказывать нужно? Мне кажется, это кощунство. Просто кошмар, что творится в мире», — добавила прославленная спортсменка.

Ранее сообщалось, что Губерниев подверг жёсткой критике Резцову, признавшуюся в несоблюдении условий карантина.