Инъекции без последствий: что известно о допинговом скандале вокруг олимпийского чемпиона Мо Фары

Четырёхкратный олимпийский чемпион Мо Фара стал героем нового допингового скандала. Британский легкоатлет принимал внутривенно L-карнитин. Это вещество не входит в список запрещённых препаратов, однако максимально разрешённые дозы строго регламентированы. Тем не менее Фара не сообщил о том, что принимал его, а затем неоднократно отрицал этот факт. Более того, достать препарат спортсмену помогли представители Федерации лёгкой атлетики Великобритании и тренер Альберто Салазар, ранее отстранённый за нарушение антидопинговых правил. Антидопинговому агентству США стали известны эти факты, но они не предприняли никаких действий. По мнению главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентина Балахничёва, за такой проступок российских спортсменов ждало бы как минимум серьёзное разбирательство, однако в случае Фары этого не будет.

Телеканал BBC Panorama представил документальный фильм о четырёхкратном олимпийском чемпионе по лёгкой атлетике Мо Фаре и его скандально известном тренере Альберто Салазаре, который был дисквалифицирован в октябре прошлого года за нарушение антидопинговых правил. Новая лента проливает свет на ранее неизвестные факты из биографии бегуна, которые ставят под сомнение его репутацию чистого спортсмена, а также рассказывает о сотрудничестве между Салазаром и Федерацией лёгкой атлетики Великобритании (UKA).

В 2014 году перед своим первым участием в Лондонском марафоне Фара получил инъекции L-карнитина — природного вещества, которое, как показывают некоторые исследования, при введении непосредственно в кровоток может способствовать ускорению обмена веществ и повышению спортивных результатов. Важно отметить, что хотя Всемирное антидопинговое агентство разрешает употреблять L-карнитин, делать это необходимо строго дозированно: объём введённого в организм вещества должен быть менее 50 мл в течение шести часов.

О том, что Фаре был введён L-карнитин, стало известно из расследования The Sunday Times в 2017 году. Тогда комитет по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту парламента Великобритании провёл слушание по этому делу, на котором главный врач UKA Робин Чакраверти заявил, что Фара получил всего 13,5 мл вещества одной инъекцией после тщательной проверки на возможные риски и побочные эффекты. При этом Чакраверти не задокументировал факт совершения инъекции. В итоге было решено, что никакие правила нарушены не были.

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В BBC же утверждают, что эта история развивалась иначе и вызывает многочисленные вопросы. Как стало известно журналистам, в UKA первоначально сомневались по поводу этической стороны использования L-карнитина. Глава департамента бега на длинные дистанции UKA Барри Фадж 6 апреля 2014 года, за неделю до Лондонского марафона, сообщил в электронной переписке, что «хотя данная процедура не является нарушением Всемирного антидопингового кодекса, перед нами встаёт философский вопрос, соответствует ли это спортивному духу».

Бывший глава UKA Нил Блэк задался вопросом, стоит ли рисковать в преддверии марафона, и тоже выразил сомнение, что предполагаемые действия соответствуют «спортивному духу». Чакраверти в ответ признался, что сам обеспокоен возможными «побочными эффектами» и что «было бы лучше, если бы сначала L-карнитин кто-то опробовал». Он добавил, что за введение инъекции выступал Салазар, но «нужно попросить его прислушаться к этому совету».

Тем не менее был решено предоставить Фара L-карнитин. Однако данное вещество было невозможно достать в необходимой форме в Великобритании. Здесь на выручку функционерам пришёл Салазар. Он познакомил Фаджа со своим агентом, который мог предоставить препарат в Швейцарии. Фадж незамедлительно полетел за ним в другую страну, чтобы успеть до марафона. Времени на проведение исследования на наличие побочных действий, как уверяют журналисты BBC, не было.

11 апреля, за два дня до гонки, Фара получил от Чакраверти через катетер-бабочку четыре внутривенные инъекции препарата с интервалом в два часа. Салазар, Блэк и Фадж присутствовали при этом. Другие британские легкоатлеты не получали таких же инъекций. 17 апреля, когда Фара сдал допинг-тест, он не сообщил, что принимал L-карнитин.

Спустя год Антидопинговое агентство США (USADA) начало расследование в отношении Салазара. Представители агентства прибыли в Лондон, чтобы допросить Фара и некоторых сотрудников UKA. BBC получил расшифровку переговоров, в которых, как выяснилось, речь зашла и об инъекциях L-карнитина. Фаре несколько раз был задан вопрос, принимал ли он данное вещество, и он каждый раз отвечал резко отрицательно. Однако после допроса он незамедлительно связался с Фаджем и вновь обратился к сотрудникам USADA, которые уже собирались уходить. Фара заявил им, что действительно принимал L-карнитин через инъекции, но забыл об этом случае.

Когда у Фаджа поинтересовались, где он достал L-карнитин, то чиновник UKA заявил, что «в Великобритании этот препарат отпускается по рецепту, поэтому доставать его приходилось нам». На следующий день Фадж вновь вышел на представителей USADA и признался, что получил препарат от знакомого Салазара в Швейцарии.

Вскрывшиеся факты прокомментировал Дэмиан Коллинз, который вёл в 2017 году парламентское слушание по делу Фара.

«Едва ли мы получили полную картину, ведь, как мне кажется, из этих электронных писем следует, что регулярно подобного не происходило. Требовался именно этот препарат, стоило больших усилий его достать, он использовался вопреки первоначальной рекомендации врача. При этом никто не ведёт учёт его применения, и все предпочитают держать это в тайне. Я считаю, что следует отнестись к этому со всей серьёзностью», — заявил депутат парламента.

Тренер Тони Миничьелло, воспитавший олимпийскую чемпионку Джессику Эннис-Хилл, заявил, что разочарован происходившим за кулисами UKA.

«Ситуация очень неприятная. Я потрясён. В таком случае Барри Фаджу нужно объяснить, чем он при этом руководствовался? Он ведь работает в UKA, так почему же федерация позволила одному из своих сотрудников пойти на такое?» — не понимает Миничьелло.

Глава USADA Трэйвис Тайгарт также резко отреагировал на расследование BBC.

«Действия Салазара были полностью согласованы с UKA, в этом нет никаких сомнений. Вот на что готовы пойти стремящиеся к победе и мотивированные на неё люди при наличии денежных средств и ресурсов», — заявил он.

Фара сам отказался комментировать опубликованную информацию. Вместо него адвокаты спортсмена заявили, что их подзащитный не нарушал каким-либо образом действующие антидопинговые правила.

«Принятие определённого количества L-карнитина в качестве добавки не противоречит правилам WADA. То, что у кого-то может быть своё мнение относительно соответствия всего этого «духу» спорта, значения не имеет. Господин Фара является одним из наиболее часто проверяемых на допинг атлетов в Соединённом Королевстве, если не в мире, и ему приходилось заполнять огромное количество протоколов допинг-контроля. Он человек, а не робот. Допросы — это не проверка памяти. Господин Фара понял вопрос по-своему, а как только вышел из комнаты, переспросил господина Фаджа и сразу же вернулся для разъяснения, и очевидно, что следователи остались этим разъяснением довольны», — сказано в заявлении.

Расследование BBC не выявило, что Фара принимал запрещённые препараты. Однако то, что он не рассказал о применение L-карнитина при сдаче допинг-теста, а затем и вовсе отрицал данный факт, может стать поводом для дополнительной проверки со стороны антидопинговых служб. Во Всемирном антидопинговом кодексе присутствует пункт «фальсификация», то есть предоставление ложных сведений в антидопинговые органы, и с этой точки зрения действия Фара могут расцениваться как нарушение.

Связь UKA с дискредитировавшим себя Салазаром, о которой сотрудники организации первоначально предпочитали умалчивать, тоже подрывает доверие к её деятельности. Заодно остаётся открытым вопрос, действительно ли Фара получил разрешённую дозу L-карнитина в 2014 году или она была превышена, что тоже являлось бы грубым нарушением антидопинговых правил.

Наконец, данное расследование однозначно дискредитирует работу USADA, которое оставило без внимания путаницу в показаниях Фары. Не успел ещё отгреметь скандал с участием Британского антидопингового агентства (UKAD), которое отказывалось передать старые образцы Фара на перепроверку, как ещё одно ведомство, взявшее на себя функции защищать чистый спорт, подорвало доверие к своей деятельности.

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Однако бывший глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв уверен, что Фара, даже если он и нарушил правила, удастся избежать наказания. Функционер заявил RT, что бегун достаточно защищён своими союзниками в западных спортивных организациях, в то время как российские спортсмены в аналогичной ситуации неминуемо бы пострадали.

«Мне кажется, что расследование логично, учитывая тот факт, что Фара сотрудничал с Салазаром. То, в чём он подозревается, относится к юрисдикции Международной федерации лёгкой атлетики. Поэтому, думаю, что для её главы Себастьяна Коу после всего произошедшего разобраться будет делом чести. Не предлагаю им поступить так же, как они поступили с Россией. Просто нужно потребовать соблюдения правил. Спортсмен никогда не сознается в применении запрещённых препаратов. Поэтому пусть Коу поступит честно», — сказал Балахничёв.

По словам эксперта, признание Фара и вскрывшиеся подробности не слишком сенсационны и не дискредитируют UKAD и USADA.

«У любой организации, которая выступает за жёсткие санкции против России, можно много такого найти... Не думаю, что история Фары получит продолжение. Это война, и здесь есть «свои» и «чужие». Фара будет защищаться всеми способами: и политическими, и неполитическими», — добавил Балахничёв.

В свою очередь, генеральный директор Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая призвала UKAD взять под контроль скандал с Фарой и адекватно на него отреагировать.

«Я не могу понять, почему UKAD до сих пор не может дать нормального, внятного объяснения по всем вопросам, связанным с Фарой. Ведь скандал вокруг него длится уже не один год. И почему UKAD не заявляет о своих намерениях провести собственное расследование, подобное тому, что ведёт USADA. Я знаю, что несколько лет назад американцы отправляли запрос британским коллегам по Салазару и Фаре, на что получили отказ. Обнародованные в начале этой недели показания Фары, когда он вначале отрицал отсутствие инъекций, а потом «вспомнил», что делал, выглядят тоже странно», — заявила Пахноцкая ТАСС.