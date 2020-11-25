«Этот золотой актив должен что-то делать»: почему интервью Черчесова вызвало широкий общественный резонанс

Интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова остаётся одним из самых обсуждаемых в российском спортивном сообществе на протяжении последних суток. В ходе общения с журналистами Дмитрием Губерниевым, Георгием Черданцевым и Денисом Казанским наставник национальной команды не только позволил себе ряд неожиданных высказываний, но и раскритиковал некоторых своих подопечных. Какие заявления специалиста вызвали резонанс в среде болельщиков — в материале RT.

Во вторник вечером главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал большое интервью телеканалу «Матч ТВ», в котором подвёл итоги выступления в Лиге наций, высказался о перспективах национальной команды на Евро-2020 и раскритиковал некоторых подопечных. В ходе беседы он сделал ряд резонансных заявлений, которые были неоднозначно восприняты болельщиками и стали поводом для обсуждения в социальных сетях.

В целом решение Черчесова прийти в студию и дать развёрнутое интервью достойно огромного уважения. Далеко не каждый тренер согласится отвечать на неудобные вопросы журналистов после сокрушительного поражения со счётом 0:5, ставшего самым крупным за последние годы, а также объяснять, почему национальная команда не может одержать победу на протяжении шести встреч.

Тем не менее специалист пошёл на этот риск и большую часть эфира вёл себя довольно сдержанно. Однако в определённые моменты не справлялся с эмоциями и не только жёстко общался с ведущими, но и переходил на личности. Так, Черчесов позволил себе ряд резких высказываний в отношении своих подопечных. RT разбирает самые обсуждаемые фразы главного тренера сборной.

Поражение от Сербии

«Против Сербии играла команда, за которую я до конца не мог ответить, потому что это и не команда по большому счёту — потому что её пришлось собрать за такой короткий срок и сразу давать результат. Новых футболистов сейчас было слишком много — 14 человек. Ты приходишь и стоишь перед ними — но команду до конца не чувствуешь. Поэтому команды на поле нет, её делать надо. Обстоятельства такие были: мне их надо решать — а я их не решил».

Неудивительно, что наиболее эмоциональная часть разговора пришлась на обсуждение поражения от Сербии в Лиге наций. Наставника попросили объяснить причину провала в Белграде, а в качестве ответа тот указал на число кадровых потерь. По его словам, перед последней игрой в году ему фактически пришлось иметь дело с новым коллективом, который он не успел правильно подвести к важнейшему матчу. При этом ранее в интервью Черчесов заявлял, что в предыдущей встрече с Турцией состав был оптимальным.

На первый взгляд, со специалистом трудно не согласиться. Перед встречей с сербами команда понесла тяжёлые потери, лишившись из-за дисквалификации ключевого полузащитника в лице Романа Зобнина, а также двух центральных защитников — Андрея Семёнова и Фёдора Кудряшова. Но справедливо ли говорить о том, что в отсутствие трёх футболистов сборная России вдруг перестала быть командой — большой вопрос.

Да, Зобнин по праву считается одним из лучших, если не лучшим центральным полузащитником страны, а Семёнов и Кудряшов — одними из немногих достойных кандидатов в пару к Георгию Джикии. Но первого в опорной зоне могли заменить как Далер Кузяев, так и Даниил Фомин, а вторых — молодые Игорь Дивеев и Роман Евгеньев. Конечно, можно сказать, что последние не имели достаточного опыта выступления за первую сборную, поэтому не могли равноценно заменить старших товарищей, но ответственность за это лежит на тренерском штабе.

В условиях дефицита исполнителей данного амплуа, Станислав Саламович мог либо заблаговременно начинать наигрывать молодёжь, либо вызвать вместо них более опытных спортсменов. Справедливо будет вспомнить того же Романа Нойштедтера, который получал приглашение в команду даже в тот момент, когда находился без клуба.

Да, следует упомянуть, что в обойме не было также Артёма Дзюбы, Александра Головина и Марио Фернандеса, но они не выходили на поле и в Стамбуле. Следовательно, хотя их отсутствие и сыграло важную роль, но не могло стать причиной того, что команда резко перестала быть таковой перед встречей в Белграде. В конце концов, от потерь не застрахованы и соперники. Те же сербы потеряли ряд ключевых исполнителей, в числе которых Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Душан Тадич («Аякс»), Александр Коларов («Интер»), Филипп Костич («Айнтрахт»), Дарко Лазович («Верона») и другие.

Отставка

«Главному тренеру сборной России не следовало этого делать (уходить в отставку после поражения от Сербии. — RT). Если бы следовало — я бы это сделал. Но это только один безобразно сыгранный матч. Я сам был шокирован результатом, но теперь осталось его просто осмыслить и делать следующие шаги. Обидно, что нас обошла команда (Венгрия. — RT), которую мы обыграли на выезде и с которой сыграли дома вничью. Запоминается, конечно, последнее. Поэтому мы сейчас в таком свете предстали перед вами».

Что касается возможной отставки, то на этот вопрос Черчесов ответил гораздо более спокойно, чем во время послематчевой пресс-конференции в Белграде. Тогда наставник был явно недоволен подобными словами журналиста и не только отказался давать комментарии на данную тему, но и довольно снисходительно высказался в адрес работника СМИ.

На этот раз он заявил, что считает неудачу в Белграде лишь одной неудачей, которая не перечёркивает все его успехи у руля национальной команды. Причём Черчесов подкреплял свою версию по ходу всего интервью, напоминая как об успехе на домашнем чемпионате мира, так и о пройденном квалификационном турнире к Евро-2020.

В этом вопросе с главным тренером сложно спорить, ведь успешное выступление в Лиге наций действительно не могло считаться приоритетной целью сборной России. Несмотря на внимание со стороны УЕФА, данный турнир прежде всего является заменой товарищеским матчам, а успех в нём не позволяет решать какие-либо серьёзные задачи. Это особенно относится к нынешнему розыгрышу. Если в рамках предыдущего можно было серьёзно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат Европы, то с путёвками на мундиаль в Катаре всё обстоит значительно сложнее.

Да, сборная России не смогла выйти в Лигу А и в ближайшее время не попробует свои силы в противостояниях с сильнейшими командами Старого Света, но это вряд ли можно назвать серьёзным упущением. На данный момент отечественные футболисты вряд ли принадлежат к элите и могут на равных соперничать с условными бельгийцами, французами и испанцами. Поэтому единственным серьёзным упущением стала потеря места во второй корзине при жеребьёвке чемпионата мира. Но даже это вряд ли является поводом для отставки главного тренера.

Миранчуки и Чалов

«Давайте сделаем так: этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл — и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу. Понимаете, о чём я говорю? Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что они должны внимательно слушать, что мы говорим и уже делать шаги вперёд. Потому что этот золотой актив уже должен что-то делать».

Одним из самых резонансных стало заявление Черчесова в адрес Фёдора Чалова и братьев Алексея и Антона Миранчуков. Наставника попросили ответить, планирует ли он пересмотреть концепцию игры команды в нападении, чтобы больше использовать техничных футболистов. Однако специалист отреагировал весьма неожиданным образом и довольно жёстко высказался в адрес своих подопечных. В частности, критики заслужили их действия в противостоянии с Молдавией, в рамках которого все трое появились на поле, но не смогли поразить ворота 175-й команды в рейтинге ФИФА.

Безусловно, заявления Черчесова оказались немного более жёсткими, чем себе могли представить большинство болельщиков и экспертов, но назвать их в корне неверными нельзя. Да, Миранчуки и Чалов и правда считаются одними из самых талантливых отечественных футболистов, но в сборной ни одному из них не удалось проявить себя должным образом. Суммарно они имеют в активе восемь голов в 50 встречах, что вряд ли можно считать весомым достижением.

Что касается встречи с Молдавией, то каждый из вышеназванных исполнителей вряд ли может занести её себе в актив. Чалов и Алексей Миранчук вышли на поле с первых минут и имели возможности отличиться, но не использовали их, после чего заметно сникли. Антон же провёл на поле 22 минуты и не попал в игру. После такого выступления рассчитывать на похвалу со стороны Черчесова было опрометчиво.

В итоге, в матчах Лиги наций твёрдое место в основе имел лишь хавбек «Аталанты». Оба раза он выходил на поле в старте и суммарно отыграл 124 минуты. Остальным повезло гораздо меньше. Полузащитник «Локомотива» провёл всего 65 минут, а форвард ЦСКА и вовсе просидел обе игры на скамейке запасных.

Таким образом, у Черчесова были весомые основания выражать подобное мнение. Не стоит исключать, что поводом для этого стало не только разочарование от выступления спортсменов, но и попытка мотивировать их в преддверии отбора к мундиалю-2022 и Евро-2020. Но если сам посыл понятен и допустим, то его форма вызвала много вопросов у болельщиков. Так, многие посчитали, что главный тренер не должен позволять себе столь резких высказываний.

«Я больше даже расстроился, чем разозлился: потому что вот вам шанс взять всё в свои руки и повести команду — но они этого не сделали. Значит в следующий раз Фомин, Мостовой и другие выйдут при 0:0, а Миранчуки нет. Без Лёши Миранчука мы, кстати, всё время выигрывали, теперь он появился — не выиграли. Пускай они услышат и сделают выводы», — добавил Черчесов.

Заболотный

«Мне лучше «бездарный» Заболотный, пускай он на меня не обидится, потому что это вы его так, а я его бездарным не называю, нежели талантливый, который ничего не делает. Вы и так со стороны посмотрите: у того-то было пять моментов, а у талантливых, золотых наших, ничего не было».

Не обошлось и без обсуждения одного из самых критикуемых представителей сборной России в последние дни. Тем примечательнее, что Антон Заболотный был не просто противопоставлен Чалову и Миранчукам, но и приведён последним в пример. Черчесов фактически похвалил форварда «Сочи» за старание и работу на поле, подчеркнув, что ставит данные качества выше таланта.

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При этом Черчесова не смутило напоминание о том, что в матче с Сербией форвард упустил несколько хороших шансов забить. Главный тренер продолжил гнуть свою линию и обратил внимание на встречу 15-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи», в которой Антон также не смог реализовать три 100-процентных момента. При этом Станислав Саламович подчеркнул, что Заболотный имел эти возможности, в то время как тот же Чалов выступил блекло и был довольно пассивен.

В этом плане с Черчесовым также во многом можно согласиться. Заболотный и правда является очень старательным игроком и имеет ряд положительных качеств. Он отлично борется на втором этаже, хорошо открывается и врывается в штрафную, но имеет серьёзные проблемы с реализацией. В сравнении с ним тот же Чалов является гораздо более тонким футболистом, заточенным под игру низом, что может не совсем подходить главному тренеру.

В целом, подобное может относиться к всем вышеназванным футболистом, не сумевшим произвести впечатление на наставника в прошедших встречах. Антон Миранчук является мозгом и лидером «Локомотива», а его брат Алексей уже успел забить два мяча за «Аталанту», хотя ни разу не вышел в стартовом составе.

Что касается Чалова, то в настоящее время он находится не в лучшей форме, но очень важен для старающегося демонстрировать комбинационный футбол ЦСКА. В связи с этим есть смысл предположить, что данная тройка не подходит конкретно под модель Черчесова, а не в целом непригодна для решения серьёзных задач.