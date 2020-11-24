Черчесов заявил, что последние матчи сборной России заставят его пересмотреть концепцию игры
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«Меня эти матчи заставят пересмотреть концепцию игры с одним габаритным форвардом», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Он отметил, что он, так же как и фанаты, болезненно реагирует на такие результаты команды.
«Моя задача — всё исправить и к чемпионату Европы подготовить хорошую, боеспособную команду. Потому что на сегодняшний день за нас это никто не делал и никто не сделает. Вот мы сейчас с тренерским штабом, руководством, федерацией этим и займёмся», — добавил специалист.
Безвыигрышная серия сборной России по футболу достигла шести матчей.
Ранее сообщалось, что Владимир Пономарёв раскритиковал стиль игры сборной России по футболу.