Пономарёв раскритиковал стиль игры сборной России по футболу

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Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв высказал мнене о разгромном поражении сборной России от национальной команды Сербии в матче заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА.
Пономарёв раскритиковал стиль игры сборной России по футболу
  • Reuters

«Да какая это сборная, нет у нас её давно. Исполнители пропали, может на школы нужно обратить внимание. Что случилось с нашим футболом — не знаю. Нужно срезать им зарплаты и обратить внимание только на физику. Пускай носятся, изматывают соперника и только тогда что-то может получиться. А так они устроили себе лёгкую жизнь», — приводит слова Пономарёва «Чемпионат».

Он отметил, что команде нужно активнее идти в атаку, а не перепасовываться поперёк поля, или играть на вратаря.

«Это что за издевательства над футболом? Там уже Бесков и Якушин в гробу переворачиваются. Нужно играть спиной к своим воротам, а не лицом. Вот тогда будет толк. Конечно, это позор, но они виноваты? Не умеют по-другому играть, всё. Не научились и не научили. Деньги получать научились, а футболу — нет», — добавил бывший футболист.

Сборная России проиграла Сербии со счётом 0:5 и не сумела выйти в дивизион A Лиги наций. Безвыигрышная серия российской команды достигла шести матчей.

Ранее Дмитрий Хохлов заявил, что не считает необходимым поднимать вопрос о будущем Черчесова в сборной России.

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