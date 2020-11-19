Хохлов не считает необходимым поднимать вопрос о будущем Черчесова в сборной России

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал разгромное поражение сборной России от национальной команды Сербии в матче заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА.
Хохлов не считает необходимым поднимать вопрос о будущем Черчесова в сборной России
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Вчера была провальная игра. Я бы не стал сравнивать это с матчем против Португалии, но, повторюсь, провал по всем статьям: желание, самоотдача и всё остальное», — приводит слова Хохлова «Чемпионат».

Он отметил, что у российской команды были моменты, но для того, чтобы побеждать, необходимо их реализовывать.

«Я бы не стал поднимать никакого вопроса о будущем Станислава Черчесова. Да, был провал, но это не означает, что сейчас в срочном порядке нужно менять тренерскую позицию в нашей сборной», — добавил специалист.

Сборная России проиграла Сербии со счётом 0:5 и не сумела выйти в дивизион A Лиги наций.

Ранее сообщалось, что безвыигрышная серия сборной России по футболу достигла шести матчей.

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