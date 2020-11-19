Безвыигрышная серия сборной России по футболу достигла шести матчей

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Сборная России по футболу не сумела одержать победу в шестом официальном матче подряд.
Безвыигрышная серия сборной России по футболу достигла шести матчей
  • Reuters

Разгромное поражение от сборной Сербии со счётом 0:5 стало для российской команды шестой игрой, в которой ей не удалось победить.

Прежде подопечные Станислава Черчесова проиграли Турции (2:3) сыграли вничью в контрольном матче с Молдовой (0:0), в играх Лиги наций с Венгрией (0:0) и Турцией (1:1), а также проиграли Швеции (1:2) в контрольной встрече.

Это вторая по продолжительности безвыигрышная серия в истории команды. Антирекордной является серия из 7 матчей без побед в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия извинился за поражение сборной России от Сербии.

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