Безвыигрышная серия сборной России по футболу достигла шести матчей

Сборная России по футболу не сумела одержать победу в шестом официальном матче подряд.

Разгромное поражение от сборной Сербии со счётом 0:5 стало для российской команды шестой игрой, в которой ей не удалось победить.

Прежде подопечные Станислава Черчесова проиграли Турции (2:3) сыграли вничью в контрольном матче с Молдовой (0:0), в играх Лиги наций с Венгрией (0:0) и Турцией (1:1), а также проиграли Швеции (1:2) в контрольной встрече.

Это вторая по продолжительности безвыигрышная серия в истории команды. Антирекордной является серия из 7 матчей без побед в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия извинился за поражение сборной России от Сербии.