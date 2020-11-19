Джикия извинился за поражение сборной России от Сербии

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия принёс извинения после разгромного поражения от Сербии в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций.

«Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», — цитирует Джикию пресс-служба национальной команды.

Сборная России разгромно проиграла Сербии (0:5) и заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил мнение, что сборной России не хватало Дзюбы.