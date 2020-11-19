Джикия извинился за поражение сборной России от Сербии

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Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия принёс извинения после разгромного поражения от Сербии в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций.
Джикия извинился за поражение сборной России от Сербии
  • Reuters

«Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», — цитирует Джикию пресс-служба национальной команды.

Сборная России разгромно проиграла Сербии (0:5) и заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил мнение, что сборной России не хватало Дзюбы.

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