Губерниев считает, что сборной России не хватало Дзюбы

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что сборной России по футболу в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций с Сербией не хватало форварда Артёма Дзюбы.
Губерниев считает, что сборной России не хватало Дзюбы
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«Что касается Дзюбы, ох как нам необходим был сегодня Артём! Я уже много раз говорил, он должен быть на скамейке, на поле, да где угодно! В расположении сборной должен быть капитан. Причём капитан с яйцами, которые у Дзюбы, как мы убедились, есть», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он также добавил, что проигрыш Сербии является позором.

Сборная России разгромно проиграла Сербии (0:5) и заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась в третью корзину жеребьёвки отбора ЧМ-2022.

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