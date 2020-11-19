Губерниев считает, что сборной России не хватало Дзюбы

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что сборной России по футболу в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций с Сербией не хватало форварда Артёма Дзюбы.

«Что касается Дзюбы, ох как нам необходим был сегодня Артём! Я уже много раз говорил, он должен быть на скамейке, на поле, да где угодно! В расположении сборной должен быть капитан. Причём капитан с яйцами, которые у Дзюбы, как мы убедились, есть», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он также добавил, что проигрыш Сербии является позором.

Сборная России разгромно проиграла Сербии (0:5) и заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась в третью корзину жеребьёвки отбора ЧМ-2022.