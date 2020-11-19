Сборная России опустилась в третью корзину жеребьёвки отбора ЧМ-2022
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После поражения от Сербии со счётом 0:5 в заключительном туре Лиги наций россияне уступили место во второй корзине команде Румынии, которая сыграла вничью с Северной Ирландией (1:1).
Все корзины выглядят следующим образом:
Корзина 1. Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Голландия.
Корзина 2. Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Австрия, Украина, Словакия, Сербия, Турция, Румыния.
Корзина 3. Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция.
Корзина 4. Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Белоруссия, Люксембург.
Корзина 5. Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра.
Корзина 6. Молдавия, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.
Ранее Лука Йович назвал Россию сильным соперником после победы Сербии со счётом 5:0.