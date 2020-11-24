Черчесов признался, что был шокирован результатом матча Лиги наций с Сербией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о разгромном поражении от национальной команды Сербии в матче заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА.
Черчесов признался, что был шокирован результатом матча Лиги наций с Сербией
  • Reuters

«Не следовало ли мне уйти в отставку? Если бы это следовало сделать, я бы это сделал. Прежде всего я сам был шокирован результатом с Сербией. Есть глобальные задачи, которые мы решили. Очень обидно, что Венгрия, которую мы обыграли и сыграли вничью, заняла первое место в группе, а не мы», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная России проиграла Сербии со счётом 0:5 и не сумела выйти в дивизион A Лиги наций. Текущая безвыигрышная серия российской команды достигла шести матчей.

Ранее Черчесов высказал мнение о выступлении команды в квалификации чемпионата Европы 2020 года.

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