Черчесов признался, что был шокирован результатом матча Лиги наций с Сербией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о разгромном поражении от национальной команды Сербии в матче заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА.

«Не следовало ли мне уйти в отставку? Если бы это следовало сделать, я бы это сделал. Прежде всего я сам был шокирован результатом с Сербией. Есть глобальные задачи, которые мы решили. Очень обидно, что Венгрия, которую мы обыграли и сыграли вничью, заняла первое место в группе, а не мы», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная России проиграла Сербии со счётом 0:5 и не сумела выйти в дивизион A Лиги наций. Текущая безвыигрышная серия российской команды достигла шести матчей.

Ранее Черчесов высказал мнение о выступлении команды в квалификации чемпионата Европы 2020 года.