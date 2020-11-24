Черчесов: сборная России прошла весь отборочный цикл Евро-2020 ровно, без каких-либо срывов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о выступлении команды в квалификации чемпионата Европы 2020 года.

«Был ли прогресс после чемпионата мира? Мы прошли весь отборочный цикл Евро-2020 ровно, без каких-либо срывов. Мы забили много мячей. Сделали некоторые перестановки, привели новых игроков. Прогресс был в том, что стадионы были полные. Инерция чемпионата мира? Конечно, но мы же все её сделали, а не кто-то другой», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России не сумела выйти в дивизион A Лиги наций. Текущая безвыигрышная серия российской команды достигла шести матчей.

На Евро-2020 сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Дмитрий Хохлов заявил, что не считает необходимым поднимать вопрос о будущем Черчесова в сборной России.