Ошибки в обороне и нереализованные моменты: как сборную России разгромили в Белграде

Сборная России потерпела крупное поражение в заключительном матче группового этапа Лиги наций, пропустив четыре безответных мяча ещё в первом тайме. Игра могла пойти по другому сценарию, но форвард отечественной команды Антон Заболотный не реализовал целый ряд опасных моментов. В перерыве Станислав Черчесов провёл сразу четыре замены, убрав с поля в том числе вратаря Маринато Гилерме. Во второй половине встречи гостям так и не удалось отличиться, зато хозяева забили пятый мяч.

Проблемы соперника с составом

Прямо в день матча из стана сборной Сербии пришли тревожные новости. Один из лидеров команды Сергей Милинкович-Савич, а также Дарко Лазович и вратарь Джордже Николич сдали положительные тесты на COVID-19. Их оперативно изолировали от остальных футболистов. Вопрос об отмене встречи, если верить пресс-атташе сербской сборной, при этом не поднимался.

Случившееся изменило прогнозы букмекеров. Ближе к вечеру котировки изменились, демонстрируя преимущество сборной России. Хотя и у Станислава Черчесова имелись проблемы с составом. Ввиду потери из-за дисквалификаций сразу двух основных защитников, Андрея Семёнова и Фёдора Кудряшова, наставнику пришлось выбрать схему с четырьмя игроками обороны. Связку с капитаном команды Георгием Джикией в центре составил Игорь Дивеев. По причине перебора жёлтых карточек пропускал матч и ещё один игрок основы Роман Зобнин. А автор первого мяча в ворота Турции Денис Черышев остался в запасе.

Как следствие братья Алексей и Антон Миранчуки, наконец, получили возможность одновременно выйти на поле в футболках сборной с первых минут. Место в старте получил и Александр Ерохин. А на острие атаки Черчесов вновь предпочёл Антона Заболотного Александру Соболеву. Матч на стадионе «Райко Митич» стал 100-м для Юрия Жиркова в форме национальной команды. 37-летний игрок дебютировал за сборную ещё при Георгии Ярцеве почти 16 лет назад.

Что касается, подопечных Любиши Тумбаковича, то они совсем недавно потерпели обидное поражение. Сравняв счет на 90-й минуте финала плей-офф квалификации к Евро-2020 с шотландцами, сербы уступили в серии пенальти. Решающий 11-метровый не реализовал один из самых опытных сербских футболистов Александар Митрович, который вывел своих партнёров на матч с Россией с капитанской повязкой. Затем сербы добились ничьей с Венгрией в Будапеште уже в рамках Лиги наций. Этот результат позволил россиянам самим решать свою судьбу в заключительном туре соревнований. Победа с любым счётом гарантировала им первое место в группе и переход в Лигу А. Причём шансы на итоговый успех оставляла и ничья — в том случае, если бы аналогичный исход был зафиксирован и в параллельной встрече Венгрии с Турцией.

Провал в первом тайме

Действительность превзошла все ожидания. Первый тайм стал однозначно худшим для сборной России за весь период работы с ней Черчесова. Уже к перерыву гости уступали со счётом 0:4. При этом у них не было повода предъявлять претензии британскому арбитру Энтони Тейлору, которого УЕФА неожиданно назначил на игру вместо поляка Даниеля Стефански за несколько дней до матча. Все голы россияне пропустили с игры, допустив серьёзные ошибки в обороне.

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Не справлялся Дивеев, на удивление нерасторопен по сравнению с самим же собой был Джикия. Не прилагая особых усилий, сербы делали у владений Гилерме практически всё, что хотели. Происходящее на поле абсолютно не указывало на то, что в Белграде сошлись лидер и аутсайдер группы. Напротив, хозяева выглядели более мастеровитыми и, главное, демонстрировали хороший настрой, которого у подопечных Черчесова совершенно не наблюдалось.

Мячи залетали в ворота Гилерме издевательски легко. При этом и у России имелись свои моменты. Так, Заболотный в первом тайме упустил три-четыре верных шанса. Особенно опасным получился момент в самом дебюте встречи, когда форвард «Сочи» практически с линии вратарской пробил в голкипера Предрага Райковича. За расточительность Заболотного наказал Неманья Радоньич, которому помог рикошет.

В случае со своим вторым голом сербы разыграли комбинацию как на тренировке. Мяч без сопротивления со стороны россиян переходил от игрока к игроку, пока не последовал навес в район вратарской. Там Лука Йович бил без помех и без шансов для Гилерме. Чуть позже после его выстрела со средней дистанции российский голкипер неудачно отбил мяч прямо на ногу Душану Влаховичу. Следом Йович оформил дубль. По ходу дела сербы несли новые потери. Так, получил повреждение и покинул поле автор гола Радоньич, позже травмировался Неманья Максимович.

Уместно напомнить, что в предыдущий раз россияне пропустили четыре мяча и потерпели разгромное поражение ровно год назад, 16 ноября 2019-го, в домашней игре с Бельгией (1:4).

Хаос от Черчесова

В перерыве наставник россиян провёл сразу четыре замены. Оба Миранчука отправились отдыхать. Вместо Гилерме вышел Сослан Джанаев, хотя вратарей обычно меняют только в случае травм. Остальные квоты были отданы молодым футболистам: Ивану Облякову, Андрею Мостовому и Роману Евгеньеву, который дебютировал за национальную команду.

Без Миранчуков созидательного футбола у россиян не стало вовсе. В их действиях сквозила безысходность. Гости продвигались на чужую половину без особого желания, скорее по инерции. Не остался «сухим» и Джанаев: на 64-й минуте Филип Младенович довёл счёт до совсем уже неприличного для россиян.

Черчесов отреагировал пятой заменой, выпустив Черышева вместо Заболотного. Россия осталась без штатных форвардов: Александр Соболев так и остался на скамейке. Царивший на поле в эти минуты хаос лучше прочего показывает реплика Черышева, брошенная Ерохину перед подачей углового: «Ты теперь нападающий».

Интересно, что Россия нанесла больше ударов, чем соперник: 20 (7 в створ) против 12 (8) — у сербов.

Любопытно, что полтора года назад Сербия сама уступила со счётом 0:5 Украине в отборе к чемпионату Европы.

В параллельной встрече Венгрия обыграла Турцию (2:0) и, набрав 11 очков, вместо России шагнула в дивизион А. Россия опустилась на вторую позицию. Третьей финишировала Сербия, а Турция вылетела в лигу С.