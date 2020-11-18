Решающий матч: сборная России пропустила два безответных мяча от Сербии в Лиге наций

Сборная России по футболу на выезде встречается с Сербией в рамках последнего тура группового этапа Лиги наций. Отечественной команде для того, чтобы занять первое место в своём квартете и подняться в элитный дивизион, необходимо сыграть не хуже, чем Венгрии в параллельной встрече с Турцией. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Reuters