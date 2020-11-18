Решающий матч: сборная России пропустила два безответных мяча от Сербии в Лиге наций
- Reuters
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18 ноября 2020
Продолжают россияне владеть мячом, но толку от этого немного, ведь отечестенные футболисты контролируют снаряд без скорости, без продвижения вперёд. Даже братья Миранчуки незаметны сегодня. Сербы же провели две толковые атаки и отличились дважды. (31')
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Пытаются футболисты сборной России идти вперёд, несмотря ни на что. Иного выхода у них нет. И Черчесов старается с бровки завести подопечных. Но веры в успех у них уже немного. (28')
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Гол! Без комментариев. Сборная Сербии забила второй мяч. После подачи с левого фланга Йович головой спокойно отправил снаряд в дальний угол. Жирков с Джикией не уследили за оппонентом. Казалось бы, не было моментов у хозяев, но они выжали максимум из имеющегося. А положение россиян теперь становится весьма незавидным. (25')
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Контролируют мяч подопечные Черчесова, но в основном делают это в центре поля. Зачастую атакующая группа футболистов сборной России оказывается отрезана от Кузяева, Оздоева и Ерохина. Нечасто получает мяч и Антон Миранчук. Чаще гости атакуют правым флангом. (24')
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Ещё момент! Алексей Миранчук бросил в прорыв по правому флангу Караваева, а тот выполнил хороший прострел в чужую штрафную на Заболотного. Антон в борьбе за мяч опередил защитника, но немного не попал в дальний угол! Не везёт сегодня нападающему «Сочи». (21')
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Достаточно жёсткая игра пошла. Сначала Гудель в центре поля пошёл в грубый стык с Кузяевым и пару минут провёл на газоне. А потом Митрович в верховом единоборстве локтем ударил в лицо Джикию. Карточку судья показывать не стал. (19')
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Постепенно вернула себе инициативу российская сборная. В частности, неплохая атака прошла у гостей по левому флангу. Антон Миранчук подключил к атаке Жиркова, а тот прострелил от лицевой, но в ноги ветерану успел броситься защитник. (16')
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Многим российским болельщикам казалось, что обескровленная немотивированная сборная Сербии не сумеет собраться на игру с Россией, однако пока хозяева действуют максимально собранно и с должным уровнем агрессии. Подопечные Черчесова же буквально прибиты пропущенным мячом. Такого начала они никак не ожидали. (13')
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Гол! Увы, сборная России пропускает на десятой минуте, хотя ничто этого не предвещало. Радоньич сместился с правого фланга в центр, по пути обыграв двоих оппонентов, и красиво пробил в дальний угол из-за пределов штрафной. Рикошет от ноги Кузяева ему только помог. 0:1. (10')
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Достаточно активно цепляется за мяч Заболотный в начале встречи. В одном из эпизодов он едва не заставил вратаря подарить себе мяч, а в другом заработал штрафной в центре поля. В целом подопечные Черчесова, как и в матче с Турцией, пытаются высоко прессинговать соперника. Но у сербов лучше получается выходить из обороны в атаку. (9')
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