«Мы никого не боимся»: Черчесов и Джикия о настрое на матч с Сербией, замене судейской бригады и сотом матче Жиркова

В сборной России спокойно относятся к потере ряда футболистов перед встречей с Сербией. Об этом заявил Станислав Черчесов в преддверии заключительного матча Лиги наций с Сербией. Специалист также прокомментировал замену судейской бригады, а защитник Георгий Джикия предположил, что Юрий Жирков не остановится на отметке в сто игр за национальную команду.

18 ноября сборная России в заключительном матче группового этапа Лиги наций встретится с Сербией. Главный тренер Станислав Черчесов поделился деталями подготовки национальной команды к встрече. По его словам, после игры с Турцией одна часть футболистов провела восстановительную тренировку, другая — более интенсивную. На теоретическом занятии они разобрали предыдущие ошибки. Он подчеркнул, что его подопечным не привыкать к подобному ритму, так как октябрьские сборы проходили по схожему сценарию.

Из-за перебора жёлтых карточек в матче с Сербией не примут участия защитник Фёдор Кудряшов и полузащитник Роман Зобнин. Кроме того, в предыдущей встрече с поля был удалён Андрей Семёнов. Черчесов заверил, что это никак не скажется на команде, так как в запасе присутствуют футболисты, готовые их заменить.

«Ещё есть время, чтобы понять, кто будет играть и какую схему нам выбрать. Мы спокойно к этому относимся. Ситуация такая, какая есть. У кого-то дисквалификация, у кого-то травмы, у кого-то коронавирус. В такое время живём. Это надо воспринимать по-деловому и в каждой игре находить возможность выпускать команду, которая сможет стать единым целым и добиться необходимого результата», — рассказал тренер.

Черчесов особенно отметил работу дебютантов национальной команды. По его словам, тренерский штаб изначально планировал вызвать несколько новых игроков, другие же присоединились из-за потерь в составе. Тем не менее все они продемонстрировали трудолюбие и желание продолжать осваиваться в сборной.

«Все новички постепенно обживаются. Кто-то уже выходил на поле, кому-то это только предстоит. Но с каждым теоретическим занятием, с каждой тренировкой они всё лучше понимают наши требования и принципы. Это тот самый случай, когда игрокам необходимо дать время, а нам — набраться терпения и пошагово встраивать каждого из них в состав», — пояснил наставник.

О том, как новички влились в коллектив, рассказал капитан сборной России Георгий Джикия. По его словам, у многих из них уже есть опыт выступления на международной арене, поэтому с точки зрения адаптации ни у кого проблем не возникло.

«Глядя на них, вспоминаю себя и свой первый вызов в сборную. Я тогда долго не играл. Но постепенно адаптировался, и тренеры начали мне доверять. Думаю, с ними всё то же самое. Главное, что в команде нет никаких обид, все тренируются и выкладываются. Это вопрос времени, когда каждый из них получит шанс выйти на поле и показать, на что способен», — уверен Джикия.

Самым же опытным футболистом в составе россиян является Юрий Жирков. В среду ему предстоит провести сотый матч за сборную.

«Это ещё не предел. Надеюсь, он и дальше будет вызываться и показывать свою классную игру. А завтра поздравим его от всего сердца», — сказал Джикия.

После пяти туров сборная Сербии находится на последнем месте в третьей группе Лиги B, не одержав ни одной победы. Однако россиянам, по мнению Черчесова, не стоит расслабляться и надеяться на то, что соперник будет недостаточно мотивирован.

«По-прежнему продолжается турнирная борьба, которая в том числе даст сербам шанс оказаться выше в таблице. Наша же задача — занять первое место. Потери по той или иной причине происходят у всех команд, и мы не являемся исключением. Поэтому произойти может всё что угодно. Проведём теорию, проанализируем предыдущие матчи, медицинский штаб предоставит свою информацию о состоянии наших игроков. Будем готовиться к конкретному сопернику», — рассказал Черчесов.

В преддверии матча стало известно, что Сербии не сможет помочь полузащитник «Аякса» Душан Тадич. Тренер выразил уверенность, что его визави Любише Тумбаковичу удастся найти замену выбывшему игроку.

«У нас тоже многие не будут играть, поэтому мы находимся в равных условиях. Да, Тадич — хороший основательный футболист. Возможно, он сам не знает, но, когда я работал в «Динамо», хотел его приобрести. Наверное, моему коллеге тоже жаль, что его не будет. Но у Сербии однозначно есть футболисты, которые смогут его заменить», — отметил специалист.

Также он отдал должное оппоненту и выразил удивление по поводу того, что сербы не пробивались на чемпионат Европы с 2000 года. В свою очередь, Джикия заверил, что россияне не испытывают опасения перед соперником, имеющим в своём составе таких звёздных игроков, как нападающие Александар Митрович и Лука Йович.

«И Митрович, и Йович — хорошие футболисты, выступающие в сильных клубах. Но завтра мы будем играть не один на один, не Джикия против Митровича, а сборная России против сборной Сербии. Поэтому никого не боимся», — заявил защитник.

16 ноября стало известно, что матч Сербия — Россия рассудит английская, а не польская бригада арбитров, как было заявлено ранее. По сообщению источников, это связано с рядом неоднозначных эпизодов, произошедших в предыдущем матче россиян, который также обслуживали арбитры из Польши. Однако Черчесов признался, что ему неизвестны причины такого решения.

«Мне сложно сказать, почему они были заменены. Я работал в Польше, всех судей знаю, и никаких проблем у меня никогда с ними не было», — заключил специалист.