«Соболев и Заболотный — равноценные игроки»: Хохлов о решениях Черчесова, ошибках в защите и отсутствии VAR в Лиге наций

Польский арбитр Шимон Марциняк имел основания для назначения штрафного и предъявления красной карточки защитнику сборной России Андрею Семёнову в матче Лиги наций с Турцией. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов. В то же время он отметил, что в этом эпизоде можно было обойтись и жёлтой карточкой. Специалист также выразил мнение, что подопечные Станислава Черчесова играли лучше соперника на протяжении большей части матча, предположил, почему они не смогли быстро перестроиться после того, как остались вдесятером, и оценил выступление Антона Заболотного.

— Сборная России проиграла команде Турции в матче Лиги наций. Как оцените этот результат?

— От игры осталось двоякое впечатление. Конечно, мы уступили, но в целом сборная России показала достойный футбол. И это с учётом того, что большую часть матча она провела в меньшинстве. На мой взгляд, подопечные Станислава Черчесова выглядели лучше турок.

— Вряд ли кто-то ожидал, что Черчесов произведёт столько изменений в основе по сравнению с предыдущими матчами. Наверняка многих удивило появление в стартовом составе Антона Заболотного…

— Здесь нет ничего удивительного. В последнее время Заболотный очень здорово смотрелся в РПЛ, забивал. Поэтому я бы не назвал его включение в состав чем-то странным. Вопрос лишь в том, что у него был серьёзный конкурент в лице Александра Соболева, набравшего отличную форму в чемпионате России. Можно сказать, что у тренерского штаба была серьёзная дилемма в преддверии встречи с Турцией.

— На ваш взгляд, на бумаге Соболев не считался более приоритетной опцией в атаке, чем Заболотный?

— На данный момент Соболев и Заболотный — равноценные игроки, ввиду этого необходимо отталкиваться от их текущего состояния.

— Какое впечатление на вас произвёл форвард «Сочи»?

— Заболотный старался, но у нападающего сборной должен быть более высокий КПД. Желание проявить себя было огромным. Но для форварда главное голы, а их не было.

— Безусловно, главное достижение Заболотного — девять выигранных верховых единоборств за матч. Как думаете, Соболев был бы менее эффективен в этом плане?

— Соболев тоже способен успешно бороться на втором этаже. Но если мы берём конкретно данный аспект, то в нём Заболотный немного превосходит Александра.

— На 70-й минуте вместо Заболотного на поле появился Александр Ерохин, после чего игра коллектива уже не выглядела столь ярко. Не стоило ли выпустить на замену Соболева?

— Несомненно, Ерохин — не чистый нападающий. Если честно, ожидал, что вместо Заболотного выйдет либо Соболев, либо Алексей Ионов, также способный сыграть на острие. Но Черчесов решил иначе.

— Выход Ионова тоже себя не оправдал. Почему Алексею не удалось проявить себя?

— Ионов демонстрирует свои лучшие качества, когда у него есть простор. В момент его появления на поле турки уже прижались к своим воротам, поэтому ему было некомфортно на поле.

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— В преддверии матча пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав, в котором была допущена ошибка — Роман Зобнин располагался на позиции правого латераля, а Далер Кузяев — в опорной зоне. Это простая недоработка или попытка запутать соперника?



— Не думаю. Когда тренер смотрит на состав, он в первую очередь пытается понять, по какой схеме будет играть противоборствующая команда.

— На ваш взгляд, где Зобнин более продуктивен — в средней линии или в роли флангового защитника?

— В центре. Зобнин — очень «объёмный» игрок. Понятно, что он может успешно действовать и на фланге, но сам Роман неоднократно говорил, что ему удобнее играть в полузащите. Он способен как здорово сыграть в отборе, так и протащить мяч вперёд. Для центрального хавбека это очень важно.

— Во встрече с Турцией в основе вновь вышел Маринато Гилерме, хотя Черчесова уже давно призывают дать шанс Матвею Сафонову и Александру Максименко. Голкипер «Локомотива» доказал, что он заслуживает считаться первым номером?

— Не могу сказать, что Гилерме подвёл команду. Возможно, не среагировал в эпизоде с первым голом, пропустил мяч в ближний угол. Но в остальных двух его вины точно нет.

— Сафронов достоин играть за взрослую сборную?

— Своей игрой Матвей уже заслужил этот шанс. Уверен, его время ещё придёт.

— В преддверии встречи экс-футболист «Рубина» Гёкдениз Карадениз говорил, что сборная России является «более дисциплинированной и тактически организованной», а в команде Турции собраны «более талантливые игроки». Согласны?

— В плане тактики сборная России действительно очень сильна. Что касается индивидуального мастерства, то я бы не сказал, что сегодня оно решило исход встречи.

— В российской команде есть футболисты уровня Хакана Чалханоглу и Дженгиза Ундера?

— Взять того же Алексея Миранчука. Артём Дзюба долгое время демонстрировал высокий уровень. При этом первый из них недавно перебрался в «Аталанту», в будущем стоит ждать от него прогресса. Но в целом, сравнивать сложно, ведь подавляющее большинство россиян выступают в родном чемпионате. Думаю, индивидуально некоторые игроки турецкой сборной действительно могут превосходить наших.

— В эпизоде с первым голом россияне навязали туркам высокий прессинг сразу после розыгрыша мяча от ворот, что раньше практиковали не так часто…

— Это говорит о том, что они изучали своего соперника. Заметьте, на протяжении всего матча турки старались разыгрывать мяч от ворот через пас. Несомненно, тренерский штаб знал об этом и требовал от своих подопечных прессинговать их в этой фазе развития атаки. На этом хозяева и попались. Причём было ещё несколько моментов, когда наши футболисты ещё раз могли их накрыть.

— Подобный розыгрыш мяча у своих ворот довольно часто приводит к пропущенным голам. Это действительно даёт настолько серьёзные дивиденды, чтобы так рисковать?

— Лично я против того, чтобы через пас разыгрывать мяч от своих ворот. На мой взгляд, в Европе лишь три-четыре команды могут успешно начинать атаки подобным образом — «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал». Ранее подобным могла похвастаться «Барселона» под руководством Хосепа Гвардиолы. Остальные крайне редко успешно осуществляют подобное. Зачастую это приводит к пропущенным голам, а не забитым.

— В этом матче одним из главных событий стало удаление Андрея Семёнова на 24-й минуте. Решение Шимона Марциняка справедливо?

— Думаю, не совсем. В начальной фазе эпизода и россиянин, и турок работали руками, но потом Андрей не сориентировался и начал явно нарушать правила. На мой взгляд, борьбу можно было продолжать, но Марциняк имел право назначить штрафной и показать Семёнову красную карточку. Но я считаю, что можно было обойтись и жёлтой.

— В чём ошибка Семёнова?

— Ему было необходимо быстрее реагировать, постараться оказаться ближе к мячу. Семёнов немного прозевал начало эпизода.

— Эта ситуация лишь укрепляет тезис о том, что центр обороны — самая проблемная зона в сборной России?

— Однозначно. Как минимум по той причине, что номинальный фланговый защитник Фёдор Кудряшов регулярно вынужден играть в центре обороны. И именно в этой зоне допускаются ошибки, которые впоследствии становятся роковыми.

— Можете назвать молодого защитника, который уже сейчас способен заменить Семёнова и Кудряшова в паре с Георгием Джикией?

— В первую очередь здесь стоит говорить об игроках молодёжки — Игоре Дивееве и Романе Евгеньеве. Это ближайший резерв. Вопрос лишь в том, как они себя проявят. Только время покажет.

— Дивеев провёл 90 минут в матче с командой Молдавии. Удалось составить о нём какое-либо впечатление?

— Мне совершенно не понравилась игра с Молдавией. Поэтому пока считают пару защитников в лице Джикии и Семёнова оптимальной.

— В середине второго тайма Кудряшов довольно жёстко сбил Кенана Карамана и получил жёлтую карточку. Не считаете, что россиянин заслуживал красную карточку за подкат сзади?

— Нет. Кудряшов явно шёл на фол, но он был не настолько грубым, чтобы наказанием стало удаление. При этом если бы он позволил Караману убежать, то у России могло не остаться шансов спастись.

— За восемь минут после удаления Семёнова сборная России пропустила два гола, и лишь после этого Черчесов произвёл замену. Не думаете, что тренеру стоило вмешаться раньше?

— Команда немного растерялась, но я не думаю, что тренеру стоило торопиться с заменами. В плане тактики ничего нового не произошло, сборная лишь перестроилась на схему с четырьмя защитниками. Кудряшов сместился в центр, где он уже неоднократно играл. Другое дело, что было необходимо быстрее прийти в себя.

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— Но как тогда объяснить, что на протяжении этого отрезка команда находилась в состоянии грогги, хотя не была вынуждена серьёзно перестраивать схему?

— Это загадка. На определённый период времени россияне действительно выпали из игры. И именно на него пришлись два пропущенных гола, которые и стали судьбоносными.

— Возможно, дело в психологии или отсутствие подсказки со стороны тренера?

— Послушайте, это опытные футболисты, которые уже не первый день выходят на поле. Они должны брать на себя определённую ответственность и уметь без подсказки перестраиваться по ходу матча. Почему это не было сделано? Вопрос.

— Быть может, не хватило лидера в лице того же Артёма Дзюбы?

— Думаете, Дзюба должен был остановить игру, прибежать на свою половину поля и всех привести в чувство? Это же игроки сборной. Там каждый может взять на себя роль лидера.

— Но почему-то не взял…

— Именно. Лично у меня нет ответа на этот вопрос. Но с этим необходимо разобраться.

— На 37-й минуте вместо Дениса Черышева вышел Вячеслав Караваев. Черчесов правильно сделал, убрав хавбека «Валенсии», или вы видели лучших кандидатов на замену?

— Возможно, это обусловлено тем, что Черышев не был готов на 100%. В любом случае кого-то надо было менять. Но я бы не сказал, что Денис выпадал из игры.

— Тем не менее впоследствии россияне смогли вернуться в игру и в оставшееся время смотрелись не хуже турок. Согласны?

— На мой взгляд, за исключением провального отрезка после удаления Семёнова, сборная России играла лучше Турции. Хочется верить, что при счёте 1:2 наша команда действительно преобразилась, а не соперник немного успокоился и потом уже не сумел вновь выйти на максимальные обороты.

— Возьмём спорный эпизод с пенальти. У вас нет впечатления, что Кузяев сначала сыграл в мяч, а уже потом задел ногу Озана Туфана?

— На мой взгляд, турок сознательно нарисовал фол. А судья ему поверил.

— Не считаете, что отсутствие VAR на матчах Лиги наций в 2020 году кажется недопустимым?

— Если система видеопомощи арбитрам используется в национальных чемпионатах, то её уж точно стоит вводить на матчах Лиги наций. Честно, не понимаю, почему ситуация обстоит таким образом — здесь VAR есть, а тут нет.

— Кто стал лучшим футболистом сборной России в этом матче?

— Мне понравилось выступление Магомеда Оздоева. Он проделал огромный объём работы, был очень продуктивен. Также отметил бы Далера Кузяева. Но в целом можно похвалить всю команду за то, как она смогла прибавить при счёте 1:2.