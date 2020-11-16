Заболотный: после удаления Семёнова всё пошло не по плану

Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный прокомментировал поражение национальной команды от сборной Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Игра резко изменилась после удаления. Всё пошло не по плану. Красная карточка Семёнова стала ключевым моментом встречи. Матч получился непростым для нас, но мы выполнили установку, которая давалась в перерыве. Самое главное — не падаем духом и готовимся к следующему матчу, который состоится совсем скоро», — заявил Заболотный после матча.

Он отметил, что считает два пропущенных сборной России в первом тайме мяча стечением обстоятельств.

«Но нужно и посмотреть повторы. Вероятность судейской ошибки всё же сохраняется. Мы делали всё, что могли, хотели отыграться. Ребята полностью выложились. Забываем этот матч и работаем дальше», — добавил форвард.

Сборная России проиграла Турции со счётом 2:3, проведя большую часть матча в меньшинстве.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов объяснил, почему выпустил в стартовом составе Заболотного.