Заболотный: после удаления Семёнова всё пошло не по плану

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Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный прокомментировал поражение национальной команды от сборной Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Заболотный: после удаления Семёнова всё пошло не по плану
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«Игра резко изменилась после удаления. Всё пошло не по плану. Красная карточка Семёнова стала ключевым моментом встречи. Матч получился непростым для нас, но мы выполнили установку, которая давалась в перерыве. Самое главное — не падаем духом и готовимся к следующему матчу, который состоится совсем скоро», — заявил Заболотный после матча.

Он отметил, что считает два пропущенных сборной России в первом тайме мяча стечением обстоятельств.

«Но нужно и посмотреть повторы. Вероятность судейской ошибки всё же сохраняется. Мы делали всё, что могли, хотели отыграться. Ребята полностью выложились. Забываем этот матч и работаем дальше», — добавил форвард.

Сборная России проиграла Турции со счётом 2:3, проведя большую часть матча в меньшинстве.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов объяснил, почему выпустил в стартовом составе Заболотного.

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