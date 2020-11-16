Заболотный: после удаления Семёнова всё пошло не по плану
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«Игра резко изменилась после удаления. Всё пошло не по плану. Красная карточка Семёнова стала ключевым моментом встречи. Матч получился непростым для нас, но мы выполнили установку, которая давалась в перерыве. Самое главное — не падаем духом и готовимся к следующему матчу, который состоится совсем скоро», — заявил Заболотный после матча.
Он отметил, что считает два пропущенных сборной России в первом тайме мяча стечением обстоятельств.
«Но нужно и посмотреть повторы. Вероятность судейской ошибки всё же сохраняется. Мы делали всё, что могли, хотели отыграться. Ребята полностью выложились. Забываем этот матч и работаем дальше», — добавил форвард.
Сборная России проиграла Турции со счётом 2:3, проведя большую часть матча в меньшинстве.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов объяснил, почему выпустил в стартовом составе Заболотного.