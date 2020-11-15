Черчесов объяснил, почему выпустил в стартовом составе Заболотного

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал своё решение выпустить в стартовом составе на матч пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Турции нападающего Антона Заболотного вместо не попавшего в заявку форварда Фёдора Чалова, игравшего с первых минут контрольного матча с Молдавией.

«Во-первых, он приехал в хорошей физической форме. Во-вторых, играет по такой же схеме у себя в «Сочи» и выполняет ту же функцию, что и в матче с Турцией. По большому счёту он со своей ролью справился, но нападающему, конечно, нужны голы. Забить он не сумел, но все остальные стоявшие перед ним задачи выполнил, отработал на команду так, как мы от него требовали. Позже спокойно разберём, что Заболотный мог сделать лучше», — заявил Черчесов после матча.

Сборная России проиграла Турции со счётом 2:3, проведя большую часть матча в меньшинстве.

Ранее Черчесов объяснил, почему сборная России играла с Турцией по схеме с пятью защитниками.