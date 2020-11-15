Черчесов объяснил, почему выпустил в стартовом составе Заболотного
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«Во-первых, он приехал в хорошей физической форме. Во-вторых, играет по такой же схеме у себя в «Сочи» и выполняет ту же функцию, что и в матче с Турцией. По большому счёту он со своей ролью справился, но нападающему, конечно, нужны голы. Забить он не сумел, но все остальные стоявшие перед ним задачи выполнил, отработал на команду так, как мы от него требовали. Позже спокойно разберём, что Заболотный мог сделать лучше», — заявил Черчесов после матча.
Сборная России проиграла Турции со счётом 2:3, проведя большую часть матча в меньшинстве.
Ранее Черчесов объяснил, почему сборная России играла с Турцией по схеме с пятью защитниками.