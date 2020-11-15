Черчесов объяснил, почему сборная России играла с Турцией по схеме с пятью защитниками

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал свой выбор тактической схемы на матч пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Турции.
Черчесов объяснил, почему сборная России играла с Турцией по схеме с пятью защитниками
  • Reuters

«Мы хотели действовать немного по-другому. И все видели, что турки вначале не знали, как играть против нас. Мы же понимали, как будем обороняться и выходить в атаку. Сопернику пришлось некомфортно, поскольку мы много прессинговали и не позволяли хозяевам выходить со своей половины поля. Собственно, так сборная России и забила первый мяч. Решили поменять систему, и команда накануне это услышала. Пообщались как со всеми вместе, так и с футболистами персонально, чтобы они всё поняли. И до удаления Семёнова всё складывалось так, как мы и хотели. Думаю, смена расстановки стала правильным решением, поскольку туркам пришлось непросто», — заявил Черчесов после матча.

Сборная России проиграла Турции со счётом 2:3, проведя большую часть матча в меньшинстве.

Ранее Черчесов заявил, что сборная России выглядела достойно в матче с Турцией, играя вдесятером.

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