Черчесов о проигрыше Турции в Лиге наций: даже вдесятером мы выглядели достойно

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал поражение национальной команды от сборной Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Черчесов о проигрыше Турции в Лиге наций: даже вдесятером мы выглядели достойно
  • Reuters

«Игра разделилась на три фазы. Первая — до удаления, вторая — пять-десять минут после удаления и третья — оставшийся матч. К сожалению, в этой десятиминутной фазе мы пропустили дважды, и это оказало решающую роль. А так даже вдесятером мы выглядели достойно на фоне хорошей турецкой команды. Мы и в перерыве настраивали футболистов на победу, и во втором тайме делали замены, направленные на усиление атаки», — заявил Черчесов после матча.

Он отметил, что отсутствие зрителей на трибунах также сыграло свою роль в том, что происходило на поле.

«Я ещё накануне сказал: жалко, что зрителей на стадионе не было. Они не видели эту игру воочию и не могли поддержать свою команду. Пусть они болели бы против нас, это добавляло бы определённого куража», — пояснил специалист.

Сборная России проиграла Турции со счётом 2:3, проведя большую часть матча в меньшинстве.

Ранее сообщалось, что, по мнению Андрея Аршавина, система VAR помогла бы сборной России в матче Лиги наций с Турцией.

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