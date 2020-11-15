Аршавин о проигрыше Турции: VAR бы нам помог

Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал поражение национальной команды от сборной Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

«России как раз не хватило лишнего игрока. Мы были лучше Турции, но тот отрезок после красной карточки выбил команду из колеи. Пенальти — очевидная ошибка арбитра. VAR бы нам помог. Мы создавали моменты, искали пространство. В атаке играли хорошо. Удивило начало. Туркам настроя, что ли, не хватило? Наши это почувствовали, все единоборства за нами оставались», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Сборная России проиграла Турции со счётом 2:3, проведя большую часть матча в меньшинстве.

Ранее сообщалось, что безвыигрышная серия сборной России по футболу достигла пяти матчей.