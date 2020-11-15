Безвыигрышная серия сборной России по футболу достигла пяти матчей

Сборная России по футболу не сумела одержать победу в пятом официальном матче подряд.

Поражение от сборной Турции стало для российской команды пятой игрой, в которой ей не удалось победить.

Прежде подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью в контрольном матче с Молдовой (0:0), в играх Лиги наций с Венгрией (0:0) и Турцией (1:1), а также проиграли Швеции в контрольной встрече.

Следующий матч сборная России проведёт с Сербией. Игра пройдёт в Белграде 18 ноября.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу потерпела первое поражение от Турции в истории.