«Даже вдесятером выглядели достойно»: Черчесов об игре с турками, удалении Семёнова и тактических изменениях

Сборная России по футболу в матче Лиги наций с Турцией даже после удаления Андрея Семёнова выглядела достойно. Об этом заявил главный тренер отечественной национальной команды Станислав Черчесов. По словам наставника, в перерыве он настраивал подопечных на победу. Также специалист объяснил, почему предпочёл в атаке Антона Заболотного, подчеркнул, что новая тактическая расстановка в начале встречи поставила соперника в тупик, и отказался обсуждать работу судейской бригады.

— Как в целом оцените прошедшую игру с Турцией?

— Я ещё накануне сказал: жалко, что зрителей на стадионе не будет. Они не видели эту игру воочию и не смогли поддержать свою команду. Пусть они болели бы против нас, это добавило бы определённого куража.

Сам матч разделился на три фазы: первая — до удаления, вторая — пять — десять минут после него и третья — оставшееся до финального свистка время. К сожалению, в неудачной десятиминутной фазе мы пропустили дважды, и это сыграло решающую роль. А так даже вдесятером мы выглядели достойно на фоне хорошей турецкой команды. В перерыве настраивали футболистов на победу и во втором тайме делали замены, направленные на усиление атаки.

— Чего ждёте от сборной России в последнем матче Лиги наций с Сербией?

— У нас осталась всего одна игра. В понедельник проведём в Турции тренировку и вечером улетим в Сербию, где продолжим подготовку.

— Чем было обусловлено решение сделать ставку на расстановку с пятью защитниками? Сборная России давно не играла по этой схеме.

— Мы хотели сыграть иначе, чем обычно. И все видели, что турки вначале не знали, как противостоять нам. Мы же понимали, как будем и обороняться, и выходить в атаку. Сопернику было некомфортно, поскольку мы много прессинговали и не позволяли хозяевам выбираться со своей половины поля. Собственно, так сборная России и забила первый мяч. Решили поменять схему, и команда накануне это услышала. Пообщались как со всеми вместе, так и с футболистами персонально, чтобы они поняли идею. И до удаления Семёнова всё складывалось, как мы хотели. Думаю, смена расстановки стала правильным решением, поскольку туркам пришлось непросто.

— Как вы оцените эпизоды с удалением Андрея Семёнова и спорным пенальти во втором тайме?

— Не хотел бы это обсуждать. Есть желание ответить на вопросы, касающиеся игры. Понятно, что решения судей — часть футбола, но я бы не хотел говорить на данную тему.

— Как правильно научиться управлять собой на поле, когда нужно взять паузу в прессинге и переключиться на игру от соперника?

— Мы это спокойно обсудим. Как только Семёнова удалили, тут же начали совещаться по поводу того, как лучше перестроить игру. Но за секунду замену всё равно не сделаешь. Потом мы внесли изменения, и всё встало на свои места. В таких ситуациях и опытные футболисты должны концентрироваться. Но мы даже и после удаления, в меньшинстве, создавали моменты. Произошедшее послужит нам уроком. Если такая ситуация сложилась, значит, это зачем-то нужно. Она послана, чтобы правильно её проанализировать.

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— Удовлетворены ли тем, как изменилась игра Алексея Миранчука после отъезда в «Аталанту»? Согласитесь, в прессинге и при оборонительных действиях он стал гораздо более ответственным и сконцентрированным?

— Абсолютно правильный вопрос. Сегодня он вышел на той же позиции, которую занимает в «Аталанте». Там он чувствовал себя комфортно. Понятно, что есть нюансы, которые он должен учитывать, находясь в сборной. Когда Алексей уезжал в Италию, я поддержал его решение, поскольку уровень сопротивления там даёт возможность прибавлять. Думаю, в матчах с Молдавией и Турцией мы увидели, что Миранчук повзрослел. Другое дело, что ему необходимо показывать свои лидерские качества и, как мы говорим, ставить точки, то есть забивать мячи и отдавать результативные передачи.

— В предыдущем матче на поле с первых минут вышел Фёдор Чалов. На этот раз в основе на острие нападения появился Антон Заболотный. Чем было обусловлено такое решение?

— Во-первых, он приехал в расположение сборной в хорошей физической форме. Во-вторых, играет по такой же схеме в «Сочи» и выполняет там ту же роль, что получил в матче с Турцией. По большому счёту он с ней справился, но нападающему, конечно, нужны голы. Забить он не сумел, но все остальные стоявшие перед ним задачи выполнил, отработал на команду так, как мы от него требовали. Позже спокойно разберём, что Заболотный мог сделать лучше.

— Сборная России в преддверии матча с Сербией понесла сразу несколько потерь. Дисквалификации заработали Фёдор Кудряшов, Роман Зобнин и Семёнов. Как будете решать эту проблему?

— Сейчас обсудим, как действовать. В нормальной ситуации мы могли бы взять всех выбывших с собой, но из-за пандемии коронавируса они разъедутся по домам. У нас останется 22 футболиста, и с ними будем готовиться к Сербии. Мы бы не хотели иметь столько потерь, но это часть футбола.