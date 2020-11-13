Неоднозначные дебюты, приверженность схеме и нехватка лидера: какое впечатление оставил матч сборной России в Кишинёве

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провёл масштабную ротацию состава и предоставил молодым футболистам шанс проявить себя в контрольном матче с Молдавией, однако так и не отошёл от своей фирменной схемы. Дебютанты не смогли в должной мере оправдать доверие наставника, а в коллективе ощущалось отсутствие лидера. Какое впечатление оставила игра национальной команды в Кишинёве — в материале RT.

Доверие к молодым футболистам

Контрольная встреча с Молдавией изначально воспринималась не только как этап подготовки к решающим матчам Лиги наций, но и как возможность проверить ближайший резерв и поэкспериментировать с составом. К этому располагал и откровенно слабый уровень оппозиции, и отсутствие основополагающей фигуры в построениях дружины Станислава Черчесова. Артём Дзюба был отозван со сбора национальной команды и не только освободил место для одного из запасных нападающих, но и позволил иначе взглянуть на модель игры коллектива.

Ожидалось, что в старте выйдет схожий с Дзюбой по антропометрии и функционалу Александр Соболев, но на позиции центрфорварда неожиданно оказался спешно вызванный из молодёжки Фёдор Чалов. Также в глаза бросилось появление с первых минут Даниила Фомина и Игоря Дивеева. Первый составил пару в опорной зоне с Далером Кузяевым, а второй — дуэт в центре защиты с Георгием Джикией. До настоящего момента хавбек «Динамо» провёл лишь минуту в футболке сборной, а защитник ЦСКА и вовсе ни разу не выходил на поле в составе национальной команды.

Уже этого было достаточно, чтобы назвать состав экспериментальным. Особенно с учётом того, как осторожно Черчесов подводит дебютантов к основе. Ещё одним сигналом к тому, что во встрече с Молдавией стоит ждать самых разных сочетаний в центре поля, стало отсутствие в заявке Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева. Забегая вперёд, скажем, что свои шансы получили ещё два новичка — Иван Обляков и Константин Кучаев.

Фирменная схема

Наличие целого ряда дебютантов и отсутствие Дзюбы не заставили Черчесова отойти от своей излюбленной модели игры. Можно было ожидать, что наставник решит сыграть с двумя чистыми форвардами или применить опыт испанцев и отказаться от чистого нападающего, но этого не произошло. Наставник остановился на схеме 4—5—1 и не отказался от неё вплоть до финального свистка, что можно было объяснить нехваткой нападающих в целом.

Также по теме Четыре матча без побед: сборная России без Дзюбы не смогла забить в Кишинёве и сыграла вничью Сборная России по футболу в отсутствие капитана Артёма Дзюбы на выезде сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче. За всю игру...

Стоит отметить: поначалу могло сложиться впечатление, что Черчесов решил сыграть по гибридной схеме. Так, если при обороне команда действительно выстраивалась согласно знакомой формации, то во время атак она трансформировалась в 3—2—2—3. На позиции крайних центральных защитников располагались Джикия и Дивеев, к ним же опускался Фомин, таким образом получая возможность принимать участие в начальной фазе наступлений. Жирков и Караваев исполняли роль латералей, Кузяев и Миранчук — атакующих полузащитников, а Черышев, Ионов (по флангам) и Чалов — трио форвардов. Однако вскоре стало ясно, что подобные перестроения не были задумкой наставника. За исключением пары эпизодов, подобное больше не повторялось.

Тем не менее даже при обычной схеме можно было отметить пару интересных особенностей. Одна из них заключалась в том, что Денис Черышев и Алексей Ионов хоть и номинально числились на позиции вингеров, но фактически располагались ближе к центру (в роли полуфлангов), а края были отданы на откуп Юрию Жиркову и Вячеславу Караваеву соответственно. При этом Чалов в свойственной для него манере исполнял роль ложной девятки и регулярно оттягивался в полузащиту, чтобы участвовать в комбинациях.

Схема не претерпела изменений даже по ходу неудачно складывающейся встречи. К середине второго тайма стало очевидно, что у сборной России не получается проходить оборону соперника, на протяжении большей части матча всем составом находившейся за линией мяча. Тем не менее все замены были сделаны по позициям, а Черчесов не стал пытаться запутать молдаван с помощью неожиданных перестроений.

Проблемы с позиционной атакой

Матч с Молдавией напомнил о слабых местах в игре сборной России, о которых говорилось ещё в прошлом году. Подопечные Черчесова испытывают сложности, когда вынуждены взламывать насыщенную оборону оппонента, что в очередной раз подтвердил выезд в Кишинёв. Достаточно вспомнить игры отборочного турнира Евро-2020 с Кипром и Казахстаном, когда судьбу встречи решал всего один забитый мяч.

Разница в том, что тогда российская команда могла полагаться на Дзюбу, участие которого в этом матче оказалось невозможным. В его отсутствие сборная была лишена возможности строить атаки с помощью длинных передач и была вынуждена играть исключительно низом. Как оказалось, в этом аспекте у подопечных Черчесова дела обстоят не лучшим образом.

За всю встречу сборная России смогла создать всего один по-настоящему опасный момент, низом доставив мяч в штрафную соперника. На восьмой минуте Чалов и Алексей Миранчук разыграли изящную комбинацию, но форварду «Аталанты» не хватило точности. Он элегантно пробил внешней стороны стопы в дальний угол, но вратарь перевёл мяч на угловой. Впоследствии российские футболисты могли похвастаться лишь дальними ударами и хорошо исполненными стандартами. В первом случае шансы имели как Соболев, так и Фомин, а во втором — Чалов.

При этом россияне хоть и старались комбинировать, но крайне неохотно задействовали фланги. Это мешало им создавать ширину атаки и растягивать оборону соперника. Мяч в основном находился в центре, что было комфортно для эшелонированной обороны молдаван. Те создавали численный перевес в штрафной и в зоне перед ней, фактически лишая гостей шансов провести опасную атаку.

Отсутствие мотивации и изобретательности

В подобных матчах зачастую всё решает либо настрой коллектива на победу, либо наличие лидера, который повёл бы партнёров за собой и собственноручно решил исход противостояния. Однако в Кишинёве сборная России не могла похвастаться ни тем, ни другим. Среди молодых футболистов выделялся лишь Фомин, не боявшийся брать игру на себя. Хавбек «Динамо» оставил о себе приятное впечатление: он не только опасно бил по воротам, но и пытался обострять игру.

Остальная молодёжь смотрелась довольно блёкло. Причём особенно настораживало отсутствие запредельной мотивации — неотъемлемого атрибута любого футболиста сборной России при Черчесове. Чалов неплохо начал матч, но вскоре сник и во втором тайме был заслуженно отправлен на скамейку, а вышедшие на замену Кучаев, Обляков и Мостовой не запомнились ничем примечательным. Вчерашние игроки молодёжки не могли решить эпизод за счёт индивидуального мастерства и не старались компенсировать это боевым настроем и самоотдачей.

Также по теме «Молдаване оборонялись большими силами»: Черчесов о нереализованных моментах, «нежном» футболе и своих экспериментах Сборная России не смогла реализовать свои моменты во встрече с командой Молдавии. Об этом в ходе послематчевой пресс-конференции...

Что касается Дивеева, то его дебют оценивать сложно. Молдаване не создали серьёзных проблем обороне россиян, и защитник ЦСКА редко вступал в игру. Самый яркий эпизод с его участием произошёл в концовке, когда Игорь ошибся с передачей вблизи с штрафной и спровоцировал контратаку. Но серьёзных проблем удалось избежать.

Что касается лидерских качеств, то в этом плане основные надежды были связаны с Алексеем Миранчуком. Черчесова неоднократно критиковали за то, что он редко ставит хавбека в состав, а при наличии Александра Головина отдаёт предпочтение именно полузащитнику «Монако». Но в отсутствие главного конкурента легионер «Аталанты» был практически незаметен и вряд ли сумел впечатлить тренерский штаб. Креативный футболист редко брал игру на себя и практически не запомнился нестандартными и неожиданными решениями, которые могли бы оставить не у дел защитников противника.

Оправданием для Миранчука может служить лишь отсутствие постоянной игровой практики в «Аталанте». После переезда в Бергамо Алексей провёл на поле суммарно 41 минуту и явно находится не в тонусе. В меньшей степени это применимо к Денису Черышеву, который начинал в старте две последних встречи в составе «Валенсии». Правда, на его выступлении это особо не сказалось. Хавбек чувствовал себя не в своей тарелке и отметился лишь одной неудачной попыткой дальнего удара.