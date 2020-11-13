«Молдаване оборонялись большими силами»: Черчесов о нереализованных моментах, «нежном» футболе и своих экспериментах

Сборная России не смогла реализовать свои моменты во встрече с командой Молдавии. Об этом в ходе послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер Станислав Черчесов. Специалист объяснил отсутствие в заявке Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева, а также оценил выступление Алексея Миранчука. При этом наставник отказался отвечать на вопрос о том, насколько ощущалось отсутствие в коллективе Артёма Дзюбы.

— Какое впечатление оставила встреча с командой Молдавии?

— В контрольном матче каждый тренер решал свои задачи. Перед сбором мы хотели действовать по одному плану, но ситуация несколько изменила наши намерения. Есть травмированные, а также те, кто не приехал из-за сомнительных тестов на коронавирус. Поэтому в Кишинёве мы использовали другие варианты. Естественно, при зрителях играть приятнее. Этого нам сегодня не хватало. А ещё голов.

— В матче с Молдавией сборной России не хватало Артёма Дзюбы?

— Это имеет какое-то отношению к футболу? По-моему, нет. Следующий вопрос.

Также по теме Четыре матча без побед: сборная России без Дзюбы не смогла забить в Кишинёве и сыграла вничью Сборная России по футболу в отсутствие капитана Артёма Дзюбы на выезде сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче. За всю игру...

— В игре с Молдавией капитаном сборной России стал Георгий Джикия. Почему именно он?

— Меня всегда умиляют подобные вопросы.

— Чем обусловлено отсутствие в заявке на игру двух представителей московского «Спартака» — Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева?

— Зобнин завершил работу на тренировке в среду уже через пять минут. Почувствовал определённый дискомфорт в мышце. В таких случаях мы не рискуем. Его проверили на МРТ. Там ничего серьёзного, но не хотели рисковать. Что же касается Бакаева, то он сейчас не в должных кондициях. До матчей с Турцией и Сербией постараемся его подтянуть.

— Удивила ли вас чем-то сборная Молдавии?

— Нет, ничем. Мы же изучаем соперника, знаем их футболистов. Они регулярно играли по схеме 5-3-2, сегодня поменяли схему и вышли с четырьмя защитниками. Естественно, мы и этот вариант просчитывали. Поэтому проблем с перестроениями у нас не было. Плюс мы понимали, что молдаване выйдут на поле с хорошим настроем. Мы — хороший раздражитель.

— Как оцените выступление сборной России в прошедшей встрече?

— Мы попробовали разные варианты. Что-то удалось, другое — не очень. Что ж, будем разбирать игру, спокойно на неё посмотрим.

— Какую конкретно пользу вы извлекли из прошедшего матча?

— Не знаю, было ли у нас когда-нибудь столько новобранцев одновременно. Это абсолютно другая сборная в сравнении с командой образца сентября или октября. Однако мы хотим выигрывать в любом состоянии. Но сегодня игра сложилась так, как сложилась. И теперь требуется её разобрать.

— Ничья в Кишинёве снизила шансы сборной России на попадание во вторую корзину при жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Держали в уме этот момент?

— Математикой мы не занимались. У нас ещё две игры, они и покажут, кто где окажется. В конце концов, никто никогда не знает, какая корзина принесёт тебе больше счастья.

— В Кишинёве давно не видели такого «нежного» футбола. Вас устроило то, каким образом действовали соперники?

— Век живи, век учись: я слышал, что есть искренний футбол, теперь, выходит, будем ещё и нежным его называть. Я смотрю своими глазами. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Понятно, что игра с Турцией будет уже другого накала. С нежного футбола перейдём на другой. Турция — хорошая команда, играет дома. У нас будут определённые изменения. Будем готовиться.

— Перед игрой вы ставили равенство между этой встречей и матчами Лиги наций. По-прежнему так считаете?

— Да. Важно каждое выступление сборной. Мы нацеливались победить, но и соперник предъявил определённые козыри. Нужно было реализовывать те моменты, которые у нас имелись. В таких играх гол решает многое: тогда и сопернику надо по-другому играть, и свободные зоны появляются. Контрольный матч дал пищу для размышлений и мне, и моему коллеге.

— Вам понравилось выступление дебютантов сборной России — Игоря Дивеева, Константина Кучаева, Ивана Облякова?

— Оценивать молодёжь пока рано — сделаем это по прошествии времени. Чтобы мне быть более объективным, надо пересмотреть матч в спокойной обстановке. Но мы рады их дебюту. Молодёжная сборная завершила свой отборочный цикл, и у нас появился шанс посмотреть игроков в деле. Мы давно хотели это сделать. Тем более у нас выпала целая группа исполнителей. Молодые потихоньку вливаются, всё более комфортно себя чувствуют.

— Почему вашим подопечным не удавалось часто проникать в штрафную и выходить на ударную позицию?

— Потому что не удавалось. Ещё раз повторю: те моменты, которые у нас были, мы не реализовали. Соперник отстаивал ничью и оборонялся большими силами. Согласен с тем, что мячом надо распоряжаться более качественно. На тренерской позиции мы не видим повторов, поэтому нельзя быть полностью объективным. А говорить о тех вещах, которые ты до конца не знаешь, неправильно.

Также по теме «Пауза пойдёт Артёму только на пользу»: Кирьяков об отзыве Дзюбы, совмещении Миранчуков и стабильности Сафонова Вынужденная пауза пойдёт нападающему Артёму Дзюбе только на пользу. Об этом в преддверии ноябрьских матчей сборной России заявил...

— Прокомментируйте выступление Алексея Миранчука. Могли ли они с братом провести какое-то время на поле вместе?

— В первом тайме Алексей был активен. Но он давно не проводил матч целиком. Дали ему поиграть, чтобы он получил практику. Затем увидели, что Миранчук «подсел». К тому же, поле было тяжеловатым. Что касается игры с братом, то привилегий ни у кого нет. Кто в лучшем состоянии, тот и выходит на поле. Сегодня мы решили, что один поменяет другого.

— Почему место первого номера досталось Маринато Гилерме?

— Ответ простой: потому что главный тренер так решил.

— В стартовом составе оказался хавбек «Динамо» Даниил Фомин. Он подтвердил обоснованность попадания в основу?

— Мы хотели дать ему сыграть. На предыдущих сборах он показал, что осваивается и прогрессирует. Фомин достаточно качественно выступает за «Динамо». Но иметь об игроке теоретические и практические знания — разные вещи. Думаю, выступление Даниила в Кишинёве пошло нам на пользу. Мы получили необходимую информацию.