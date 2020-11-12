«Пауза пойдёт Артёму только на пользу»: Кирьяков об отзыве Дзюбы, совмещении Миранчуков и стабильности Сафонова

Вынужденная пауза пойдёт нападающему Артёму Дзюбе только на пользу. Об этом в преддверии ноябрьских матчей сборной России заявил бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Киряков. По его словам, нападающий мог сам попросить отозвать его, чтобы не создавать напряжения в команде. Специалист также рассказал, как совместить на поле братьев Антона и Алексея Миранчука, подчеркнул, что в национальной команде на сегодняшний день нет основного вратаря, и объяснил, почему Станислав Черчесов не торопиться омолаживать состав.

«Уже сейчас видно, что российские футболисты «наелись»

— В ноябре сборная России традиционно выступает не слишком удачно. Не ждут ли команду в этом году с учётом крайне насыщенного графика ещё более серьёзные проблемы? К тому же подопечным Станислава Черчесова вновь предстоит провести три матча за неделю.

— Тяжело предсказать, как будет выглядеть сборная. Но уже сейчас видно, что российские футболисты, особенно те, которые выступают в Лиге чемпионов, «наелись». Сколько бы мы ни говорили, что нужно играть на всех фронтах, нашим непривычно выходить на поле по два раза в неделю. В национальной команде тренерский штаб в первую очередь изучает физическое состояние подопечных, кому-то предоставляет отдых, а кому-то — дополнительные нагрузки. Обычно первые дни там как раз уходят на медицинское обследование и тестирование. Черчесов будет делать ставку на тех, кто находится в более-менее оптимальном состоянии.

— Насколько уместен товарищеский матч с Молдавией? Вместо него футболисты могли получить дополнительное время на восстановление в преддверии ключевых встреч Лиги наций.

— С точки зрения результата эта игра не важна. Но тренерский штаб получит возможность опробовать в деле футболистов, которые не имеют в сборной достаточно игровой практики. Это в том числе касается вызванной на сбор молодёжи. Вместе с тем своё время получат и те, на кого будет сделана ставка в Лиге наций. Черчесову необходимо получить очертания состава на матчи с Турций и Сербией. Так, например, Артём Дзюба провёл тайм в предыдущей товарищеской встрече с Швецией.

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— Из-за простуды не приехал в расположение сборной основной вратарь Антон Шунин. Вероятно, на последнем рубеже его заменит Маринато Гилерме. Стоит ли болельщикам тревожиться по этому поводу, учитывая, какое количество ошибок допустил натурализованный бразилец в текущем сезоне?

— Определённое волнение есть, хотя не могу сказать, что Гилерме виноват во всех пропущенных мячах и регулярно совершает грубейшие ошибки. Но когда твоя команда накануне сбора пропускает пять мячей, а ты получаешь прямую красную карточку, это не может не нанести психологический удар. Однако в штабе сборной работают сразу два бывших вратаря: сам Черчесов и Гинтарас Стауче. Они справятся с тем, чтобы определить «первого номера» национальной команды.

— Есть ли он вообще в нынешнем составе?

— Конечно, нет. Когда последний рубеж сборной защищал Игорь Акинфеев, всем всё было ясно. Сейчас тренерский штаб доверяет Шунину, а до того делал ставку на Гилерме. С одной стороны, неплохо, когда у тебя достаточно хороших вратарей. С другой, голкипер должен быть настоящим «номером один»: есть он, а после — все остальные. Поэтому сложившаяся ситуация вызывает определённые опасения.

— Не стоит ли Черчесову опробовать хотя бы в товарищеском матче с Молдавией молодого Матвея Сафонова?

— Думаю, в этом матче место на последнем рубеже займёт человек, который будет играть и во встречах Лиги наций. В поле ты можешь проводить эксперименты, но не на вратарской позиции. Да, со Швецией на поле вышел Сослан Джанаев, но на тот момент мы уверенно лидировали в группе Лиги наций. Сейчас ситуация усложнилась. Впереди Россию ждут решающие матчи турнира.

— По-вашему, готов ли Сафонов к игре в сборной?

— Пока нет. Вы же видели матч с «Челси» в Лиге чемпионов. Сафонову не хватает стабильности на протяжении длительного времени. Здесь в качестве примера можно привести того же Акинфеева, который на долгие годы застолбил за собой место основного вратаря сборной. Всё потому, что он играл стабильно и практически без ошибок. Собственно, стабильность и является сильной стороной Игоря. Матвей же — парень молодой и психологически не до конца готовый.

«Ребят пригласили подышать воздухом сборной»

— В сборную помимо Сафонова приглашён ряд других игроков «молодёжки». Говорит ли это о том, что Черчесов готовится к обновлению команды?

— Скорее ребят пригласили подышать воздухом сборной. Да и смена поколений в ней не за горами. Черчесов должен думать о будущем, тем более в стране подрастает неплохая плеяда футболистов, которые пробились на молодёжный Евро-2021. Интересно, как они будут смотреться на уровне топ-команд по своему возрасту. Почему бы уже сейчас не пригласить некоторых представителей «молодёжки» в основную сборную? Дай бог, кто-то из них выйдет на поле в матче с Молдавией.

— В последних матчах средний возраст сборной России приближался к 30 годам. Не говорит ли это о том, что омоложение состава уже жизненно необходимо?

— Омоложение — процесс постепенный. Нельзя просто взять и в один момент поменять большую группу футболистов. Да и ветераны не дают серьёзного повода убрать их из состава.

Поэтому Черчесов продолжает делать ставку на футболистов, игравших на домашнем чемпионате мира. Вот когда они перестанут соответствовать международному уровню, Станиславу Саламовичу придётся серьёзно задуматься. Но повторюсь, важно, как «молодёжка» проявит себя на Евро-2021. Если ребята докажут, что готовы к игре на самом высоком уровне, можно будет всерьёз задуматься о смене поколений. Пока говорить об этом преждевременно.

— Не кажется ли вам, что Игорь Дивеев и Роман Евгеньев уже сейчас выглядят предпочтительнее Андрея Семёнова в центре обороны сборной?

— Можно вспомнить, какие ошибки допускали Дивеев и Евгеньев в матчах РПЛ как позиционного, так и технического плана. Сейчас они постепенно набираются опыта и выходят на лидирующие позиции в своих командах. Но это не значит, что они должны сразу влиться в состав сборной. Здесь на первом месте всё же стоит опыт. Также мы возвращаемся к вопросу стабильности.

— Марио Фернандес вновь пропустит международные матчи. Сборная России постепенно привыкает жить без него?

— Марио застолбил за собой место в основе сборной и показывает, что он — один из лучших футболистов в стране. Однако на правом фланге обороны может сыграть Вячеслав Караваев, который неплохо смотрится в «Зените» и совершает большой объём работы. Разве что он немного уступает Фернандесу в плане технической оснащённости, дриблинга. Однако очевидно, что Караваев на этой позиции способен играть на высоком уровне, поэтому отсутствие Марио — не такая серьёзная проблема. Но в целом в России не слишком широкий выбор футболистов, и потеря любого становится головной болью.

«Не вижу в совмещении Миранчуков большой проблемы»

— В последних матчах сборной Алексей Ионов выглядел не лучшим образом. Да и в «Краснодаре» он пока не адаптировался. Не стоит ли на его месте попробовать Константина Кучаева, который в текущем сезоне РПЛ забил уже шесть мячей.

— У нас не такой сильный чемпионат, чтобы включать футболиста в основной состав сборной только на том основании, что он забивает в нём. Уровень РПЛ хорошо виден по матчам Лиги чемпионов. Думаю, тренерский штаб Черчесова разбирает каждого кандидата, тем более Ионов давно находится в обойме национальной команды, и там прекрасно знают о его возможностях. Веротяно, у Алексея проблемы психологического плана или он физически не тянет. Думаю, пока в сборной больше рассчитывают всё же на Ионова, чем на Кучаева.

— Один из главных вопросов: как совместить на поле Антона и Алексея Миранчука. Пока последний восстанавливался от травмы в «Аталанте», первый стал лидером национальной команды.

— В моё время существовала проблема, как объединить на поле Андрея Канчельскиса и Валерия Карпина. Алексей и Антон — всё же более разноплановые футболисты. Оба способны сыграть, как в середине поля, так и на флангах. Алексей может занять позицию под нападающим, а Антон — действовать с краю. Не вижу в этом большой проблемы. Вообще полузащита — самая сильная линия в сборной России. Там у Черчесова имеется серьёзный выбор. Главное понять, кто в данный момент находится в лучших физических кондициях.

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— Не окажутся ли нивелированы сильные стороны Антона, если он сместится на фланг?

— Но и в «Локомотиве» он долгое время играл на краю. Собственно, они с братом на протяжении нескольких лет спокойно вместе выступали за железнодорожников, лишь дополняя друг друга. Тут уже тренерскому штабу предстоит решать, стоит ли выпускать обоих Миранчуков в основе. Возможно, один из них будет усиливать игру по ходу матчей. Да, Антон классно проявил себя в последних матчах сборной и в ЛЧ, но Алексей забивает за «Аталанту».

— Гол «Интеру» придаст ему дополнительной мотивации?

— Любой гол придаёт футболисту уверенности в себе. Пусть Миранчук провёл всего два матча в составе новой команды, он уже стал сильнее, ведь помимо игр есть ещё тренировки, на которых нужно проявлять себя. Чтобы получить место в основе, ты должен хорошо зарекомендовать себя в тренировочном процессе. В Европе это закон. Там ты обязан доказать, что соответствуешь требованиям наставника. Раз Алексей не попадает в стартовый состав, значит, пока не до конца понимает Джан Пьеро Гасперини. Что-то итальянца в действиях россиянина не устраивает.

— При этом место в основе сборной рискует потерять Денис Черышев, который отыграл 77 минут в последнем матче Примеры с «Реалом».

— Такое вполне может произойти. Конечно, футболист он хороший, но нужно всегда доказывать, что ты находишься в приемлемой физической форме и готов играть. По октябрьским матчам сборной складывалось впечатление, что Черышев не готов. В любом случае, чем больше россиян будет выступать в ведущих европейских чемпионатах, тем лучше. К сожалению, на сегодняшний момент отечественные футболисты уступают соперникам по скорости мышления. В РПЛ играют очень медленно. В Европе уровень совершенно иной, там требования сильно отличаются.

«Из Дзюбы могли попробовать снова сделать героя, но выбрали тишину»

— Главная потеря сборной в преддверии ноябрьских матчей — Артём Дзюба. На ваш взгляд, Черчесов принял правильное решение, отозвав капитана?

— Наверное, тренерский штаб посчитал, что шумиха команде не нужна, поскольку важно сконцентрироваться на ближайших матчах. Наверняка, состоялся разговор и с самим Артёмом, выслушали его точку зрения. Со стороны давать оценки Дзюбе, конечно, тяжело, ведь это его личная жизнь.

Согласен с Александром Медведевым (генеральный директор «Зенита». — RT), который сказал, что дальше всё будет зависеть только от него. Посмотрим, хватит ли характера Артёму, чтобы выбраться из данной проблемы. Но, думаю, он справится. Первый шаг к этому форвард уже сделал, поразив ворота «Краснодара». А пауза в ноябре пойдёт ему только на пользу. Возможно, Дзюба сам о ней попросил, чтобы шумиха немного спала.

— На ваш взгляд, отсутствие капитана навредит команде, учитывая его роль в ней?

— Понятно, что это станет для сборной большим минусом. Но у других нападающих появится шанс проявить себя и нивелировать «дзюбозависимость».

— На ближайшие матчи Черчесов вызвал двух одноплановых с Дзюбой нападающих Антона Заболотного и Александра Соболева(разговор состоялся перед переводом Фёдора Чалова из молодёжки в основную команду. — RT). Свидетельствует ли это о том, что тренерский штаб не собирается менять схему игры в атаке?

— Совершенно верно. Конечно, можно предположить, что на поле появятся оба нападающих одновременно, но это маловероятно, учитывая большое количество качественных исполнителей в центре поля. Чьи шансы стать основным форвардом выше? Думаю, 50 на 50. Не исключено, что и сам Черчесов будет делать выбор только в дни матчей. Всё же Соболев с Заболотным — одноплановые футболисты. При этом Александр лучше работает с мячом. Зато Антон чаще вызывался в сборную. В любом случае Дзюба останется безоговорочным номером один на этой позиции, если будет находиться в хорошей форме.

— Сейчас об этом говорить не приходится?

— К сожалению, да. Можно было бросить его в бой в ближайших матчах сборной, но шумихи и разговоров возникло бы больше, и это всё влияло бы на сборную. Наверное, поэтому тренерский штаб отказался от такой идеи. Из Дзюбы могли попробовать снова сделать героя, но выбрали тишину. Что же касается произошедшего с ним, то, зная, в какое время мы живём, нужно просто думать и не допускать подобных ошибок. Артём правильно сказал: все мы небезгрешны. Но он — футболист сборной, её капитан и лицо. Да, он не совершил ничего предосудительного, но, к сожалению, всё это попало в интернет.