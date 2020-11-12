Избитый Широковым судья подал жалобу на имя генерального прокурора
- © Страница Никиты Данченкова в Instagram.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что сторона Данченкова недовольна тем, что не получила от московской прокураторы никакой реакции на жалобу от 21 октября. Тогда сторона защиты добивалась переквалификации дела на покушение на убийство.
Инцидент с участием Широкова произошёл на любительском турнире 10 августа. Бывший футболист накричал на арбитра за то, что он не поставил пенальти, а когда увидел перед собой красную карточку, то ударил его в лицо и начал добивать ногами.
Ранее Широков заявил, что на него ничего не давит перед судебным процессом по делу об избиении судьи.