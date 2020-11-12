Избитый Широковым судья подал жалобу на имя генерального прокурора

Арбитр Никита Данченков, который был избит бывшим футболистом сборной России Романом Широковым, вместе со своими адвокатами подал жалобу на имя генерального прокурора России Игоря Краснова.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что сторона Данченкова недовольна тем, что не получила от московской прокураторы никакой реакции на жалобу от 21 октября. Тогда сторона защиты добивалась переквалификации дела на покушение на убийство.

Инцидент с участием Широкова произошёл на любительском турнире 10 августа. Бывший футболист накричал на арбитра за то, что он не поставил пенальти, а когда увидел перед собой красную карточку, то ударил его в лицо и начал добивать ногами.

Ранее Широков заявил, что на него ничего не давит перед судебным процессом по делу об избиении судьи.