Широков заявил, что на него ничего не давит перед судебным процессом по делу об избиении судьи

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Бывший футболист сборной России Роман Широков признался, что на него ничего не давит перед судебным процессом по делу об избиении судьи Никиты Данченкова.
Широков заявил, что на него ничего не давит перед судебным процессом по делу об избиении судьи
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«Суд и суд. Дата пока не назначена. На меня ничего не давит. Суд всё сам решит. Про особый порядок ничего не знаю. Если будет, то хорошо», — цитирует Широкова Sport24.

Инцидент с участием Широкова произошёл на любительском турнире 10 августа. Бывший футболист накричал на арбитра за то, что он не поставил пенальти, а когда увидел перед собой красную карточку, то ударил его в лицо и начал добивать ногами.

Ранее сообщалось, что Широков признал свою вину в избиении арбитра.

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