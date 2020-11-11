Эксперименты со схемой и шанс для Соболева: почему отсутствие Дзюбы может пойти на пользу сборной России

Контрольный матч с Молдавией станет для сборной России первым за последние два года, в котором не примет участия Артём Дзюба. В отсутствие форварда «Зенита» тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым сможет поэкспериментировать с тактической схемой, а футболисты запаса — получить игровую практику в важных международных встречах. Как может отразиться на национальной команде отзыв капитана — в материале RT.

Отзыв Артёма Дзюбы из сборной России по футболу на ноябрьские матчи стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней. В фокусе прессы оказались эмоциональные и нравственные аспекты истории, но она представляет огромный интерес и со спортивной точки зрения. По крайней мере потому, что отсутствие лидера и железного игрока основы не только заставляет Станислава Черчесова искать новые сочетания в атакующей линии, но и в целом даёт возможность попробовать новые тактические рисунки и схемы.

За последние два с половиной года Дзюба стал неотъемлемой частью национальной команды и футболистом, вокруг которого строится вся её игра. Становление Артёма в статусе лидера произошло на домашнем чемпионате мира, и с тех пор форвард «Зенита» практически не выпадал из стартового состава. В его послужном списке значится 19 матчей, каждый из которых он начинал в стартовом составе. При этом пять раз он покидал поле раньше финального свистка и лишь дважды не смог помочь своим соотечественникам. В сентябре 2018-го он пропустил встречу с Чехией из-за травмы спины, а в ноябре того же года был вынужден со стороны наблюдать за крупным поражением от Германии ввиду повреждения ноги.

На фоне всего вышесказанного переоценить значение Дзюбы для сборной России крайне сложно. Как и в «Зените», вся атакующая игра команды строится исключительно через габаритного форварда, способного как сделать скидку на партнёров, так и самостоятельно протащить мяч к штрафной площади соперника. При этом Артём хорош как в завершении, так и в подыгрыше, о чём свидетельствует статистика. После мундиаля 2018 года он записал на свой счёт 11 голов и шесть результативных передач.

Несомненно, отсутствие такого игрока скажется на игре национальной команды. Черчесову придётся если не менять тактический рисунок целиком, то как минимум выбирать сменщика Дзюбы на данный период. При этом грядущие встречи сложно назвать проходными или незначительными. Если с Молдавией ещё будет возможность обкатать состав, то с Турцией и Сербией необходимо играть на победу. Разумеется, при условии, что сборная России стремится занять первое место в своей группе Лиги наций и подняться дивизионом выше.

В этих условиях крайне интересно, каким образом Черчесов решит перестроить игру коллектива. Самым простым и логичным вариантом видится замена по позиции в лице Александра Соболева. По своей манере и габаритам форвард «Спартака» напоминает Дзюбу и в теории сможет взять на себя его функции. На данный момент он занимает первое место по числу выигранных верховых единоборств в среднем за матч (6,8) среди нападающих РПЛ, которые появлялись на поле не менее трёх раз. Столько же в активе у воспитанника «Краснодара» Германа Онугхи, далее расположились Антон Заболотный и Мохамед Конате. Примечательно, что сам Дзюба оказался лишь на 11-й строчке (3,6).

Помимо прочего, Соболев как минимум не уступает Дзюбе в скорости и технике, что уже неоднократно демонстрировал в РПЛ. Достаточно вспомнить его шикарный гол в ворота «Ахмата» в прошлом сезоне. Тогда нападающий ворвался в штрафную соперника, парой финтов оставил не у дел защитника сборной Андрея Семёнова, после чего элегантно перекинул мяч через голкипера. Не менее эффектным вышел и мяч, забитый «Арсеналу» после передачи Зелимхана Бакаева.

Если появление на поле Соболева практически не вызывает сомнений (особенно после дубля в отчётном туре), то у Заболотного шансов составить ему компанию не так много. Черчесов привык ставить во главу угла результат, поэтому встречу с Молдавией может посвятить наработке командных связей между средней и атакующей линиями. Тем не менее нельзя исключать, что форвард «Сочи» также получит шанс проявить себя.

Как и Соболев, Заболотный может стать добротной заменой Дзюбе — как минимум с точки зрения борьбы на втором этаже. Он может пригодиться на выходах из обороны в атаку при помощи длинных передач, а его неплохие скоростные данные способны помочь команде в организации контрнаступлений в гостевых матчах Лиги наций. Безусловно, в технике он уступает как своему бывшему партнёру по «Зениту», так и форварду «Спартака», поэтому рассчитывать на роль основного ему вряд ли приходится.

Не стоит исключать варианта, при котором Черчесов решит использовать в нападении связку Соболев — Заболотный. В последней игре с Венгрией наставник уже пробовал формацию с двумя нападающими и в случае необходимости устроить навал может вновь обратиться к ней. Что касается полноценного перехода на схему 4—4—2, то он кажется маловероятным. Ведь за исключением вышеназванных футболистов в составе сборной не числится ни одного чистого форварда. Фёдор Смолов и Николай Комличенко находятся не в лучшей форме и ожидаемо остались вне заявки. В отсутствие возможности провести замену по позиции Станислав Саламович вряд ли рискнёт с ходу бросить в бой Александра и Антона.

Теоретически на место в атакующей линии может претендовать и Александр Ерохин. В «Зените» он фактически исполняет роль оттянутого нападающего, а в противостоянии с «Химками» и вовсе вышел на острие. Помимо габаритов, он обладает неплохой техникой, пасом и здорово действует на втором этаже при стандартах, что может увеличить его шансы на попадание в состав. Причём Ерохин может как заменить Соболева, так и выйти в пару к нему. Действующий чемпион России способен опускаться в полузащиту и помогать при розыгрыше мяча, после чего врываться в штрафную.

Тем не менее если в нападении выбор Соболева кажется как минимум приоритетным, то в полузащите существует масса вариантов. Это обусловлено отсутствием в составе Александра Головина, возвращением после травмы Алексея Миранчука, а также приглашением ряда молодых футболистов. Всё это позволяет Черчесову поэкспериментировать с сочетаниями в средней линии и попробовать новые идеи.

Изменения возможны как в центре, так и на флангах полузащиты. Скорее всего, в опорной зоне появятся проверенные временем Роман Зобнин и Магомед Оздоев, но заменить одного из них готовы Иван Обляков и Даниил Фомин. Оба уступают в оборонительных навыках, но способны помочь в плане организации атак. Безусловно, в матчах Лиги наций ожидать их появления сложно, но во встрече с Молдавией они вполне могут получить свой шанс.

Однако наиболее интересной представляется борьба за позиции фланговых и атакующего хавбеков. Главная интрига заключается в том, выйдут ли в основе братья Миранчуки. За последние полгода Алексей превратился в настоящую звезду российского футбола и заслужил приглашение в «Аталанту», а Антон в его отсутствие стал лидером «Локомотива». Выпустив их обоих на поле, Черчесов может получить сверхкреативную связку в средней линии, способную создавать опасность у ворот оппонента как в ходе позиционных, так и скоростных атак.

Тем не менее опыт последних лет подсказывает, что подобное вряд ли случится. Ранее главный тренер редко предоставлял значительное время даже одному из братьев, а появление обоих на поле и вовсе кажется невероятным. Скорее всего, один из Миранчуков расположится на позиции под нападающим, в то время как второй получит шанс сменить его уже по ходу встречи. На флангах же наиболее вероятен выход скоростных футболистов, идеально подходящих под контратакующую модель игры сборной.

Слева с равной долей вероятности могут выйти Денис Черышев, Андрей Мостовой, Даниил Лесовой и Далер Кузяев. Безусловно, футболист «Валенсии» наверняка считался бы приоритетной опцией, но сейчас он находится не в лучшей форме. При этом наиболее интригующим можно считать появление на этой позиции хавбека «Динамо», набравшего отличный ход. В последних пяти встречах он отметился четырьмя голами и двумя передачами.

Справа же наиболее вероятным кажется выход Константина Кучаева. Хавбек ЦСКА здорово начал сезон и заслужил шанс проявить себя в сборной страны. Сменить его может Зелимхан Бакаев, но в последнее время хавбек «Спартака» выступает довольно неудачно, поэтому вряд ли может рассчитывать на место в основе.