Удар в перекладину Ионова, проходы Смольникова и проблемы с созиданием: Россия сыграла вничью с Венгрией в Лиге наций

Сборная России по футболу сыграла вничью с Венгрией в матче группового этапа Лиги наций УЕФА. Первый тайм получился для отечественной команды неудачным, зато во втором она явно переигрывала соперника. Самый опасный момент упустил полузащитник Алексей Ионов, после удара которого мяч попал в перекладину. Также своей активностью запомнился Игорь Смольников. А в концовке Станислав Черчесов перешёл на игру в два форварда, выпустив в пару к Артёму Дзюбе Александра Соболева.

Потери Венгрии и ярость Черчесова

В последнее десятилетие матчи с Венгрией, как правило, имели судьбоносное значение для тренеров сборной России. Блёклая по содержанию игра в Дьёре в марте 2010 года (1:1) стала последней во главе команды для Гуса Хиддинка, с которым, как говорят в таких случаях, ушла эпоха.

Победа в Будапеште в июне 2017-го (3:0), напротив, значительно укрепила позиции Станислава Черчесова. После трёх поражений от средних соперников и одной ничьей в пяти контрольных встречах в рамках подготовки к Кубку конфедераций появилась информация, что руководство Российского футбольного союза (РФС) недовольно работой специалиста. Однако успех в матче с венграми, достигнутый при качественной игре, успокоил начальство. Черчесов сохранил пост, а через год вывел сборную в четвертьфинал чемпионата мира.

Вновь выступить в Будапеште россиянам пришлось 6 сентября 2020-го, когда Венгрия ограничила въезд иностранцев в страну из-за сложной эпидемиологической ситуации. Полтора месяца назад подопечные Черчесова провели два совершенно не похожих друг на друга тайма. Забив в ворота соперника три мяча, гости прижались к воротам и пропустили два в ответ.

По итогам матча с Турцией в составе сборной России напрашивались изменения, тем более игра против венгров стала для хозяев третьей за семь дней. Тем не менее Черчесов ограничился только одной перестановкой. Вместо Вячеслава Караваева на правом фланге защиты появился Игорь Смольников.

Вероятно, такое решение главного тренера можно было расценить как желание добавить надёжности в обороне. Судя по поведению и внешнему виду тренера, он остался крайне недоволен отсутствием побед в последних встречах.

И в чём-то Черчесова можно было понять. Ведь, помимо выбывших из-за травм Алексея Миранчука и Александра Головина, он уже в ходе сбора в Новогорске лишился двух исполнителей, которые точно вышли бы на поле с первых минут, — Георгия Джикии и Марио Фернандеса. Оба досрочно покинули расположение сборной из-за сомнительных тестов на COVID-19.

Не обошлась без серьёзной потери и сборная Венгрии. Самого дорогого венгерского футболиста (по версии Transfermarkt) Доминика Собослаи не выпустили из Австрии, где он защищает цвета местного «Зальцбурга», по причине карантина.

Впрочем, у гостей было и подкрепление: на правом фланге обороны появился натурализованный француз Лоик Него, давно играющий в чемпионате Венгрии. Он дебютировал за данную национальную команду 8 октября в матче с болгарами.

Один удар России по воротам и сейв Шунина

Встреча в на «ВТБ-Арене» началась тревожно для россиян. На первой же минуте Антон Шунин парировал удар Неманьи Николича, вырвавшегося на рандеву с голкипером по центру штрафной. К счастью для Черчесова, арбитр Майкл Оливер зафиксировал офсайд. После этого хозяева поля прочно завладели инициативой, атакуя большими силами. В одном из наступлений на ударной позиции оказался Магомед Оздоев. Он мог бить с острого угла, но предпочёл отпасовать в центр. Получилось умно, но неточно.

На 25-й минуте напомнил о себе Артём Дзюба. Капитан ускорился с мячом и заставил соперника фолить. Эндре Ботке данный момент стоил предупреждения. В остальном на поле шла такая игра, при которой Дзюбе было сложно проявить свои лучшие качества. Венгры высоко оборонялись и демонстрировали хорошее движение. Россияне предпочитали атаковать флангами. Особенно активен был Смольников, пасовавший и навешивавший в штрафную после сольных проходов. В этой ситуации не слишком заметно было трио Далера Кузяева, Антона Миранчука и Алексея Ионова.

Свою самую опасную в первом тайме атаку российская команда провела уже в компенсированное время. Ионов протащил мяч и отдал его Дзюбе: стадион замер в ожидании гола, но забить нападающий не сумел. В последнее мгновение вратарь Денеш Дибуш задел мяч кончиками пальцев. Сразу же почувствовавшие кураж хозяева имели ещё один шанс. Свисток Оливера на перерыв оказался венграм весьма кстати.

Удачные замены и упущенные возможности

С возобновлением игры неожиданно выяснилось, что на этот раз Черчесов сделал ставку на вторую 45-минутку. Если в предыдущих встречах его подопечные после перерыва неизменно сдавали, то теперь будто решили перехитрить соперника. На 53-й минуте наконец состоялся первый удар россиян в створ ворот: Оздоев пропустил мяч на Дзюбу, но тот пробить вратаря не сумел.

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Черчесов моментально провёл двойную замену. Кузяев и Миранчук уступили место на поле Зелимхану Бакаеву и Андрею Мостовому. Однако первым отреагировал на перестановку Ионов. Словно воодушевившись тем, что поменяли не его, полузащитник отметился мощнейшим ударом в перекладину. К разочарованию трибун, мяч отскочил в поле перед линией ворот, а не за ней. Добивание в исполнении Романа Зобнина получилось неудачным, но он тут же показал судье, что мяч после удара попал в руку игроку гостей. Оливер не нашёл оснований для назначения пенальти.

Бакаев и Мостовой явно придали команде ритма в атаке. Особенно впечатлял индивидуальным мастерством хавбек «Зенита», который не «поплыл» после обратной замены в матче с турками, а взялся доказывать Черчесову собственную необходимость.

Ближе к концу встречи тренерский штаб сборной России перешёл на игру в два форварда. Компанию Дзюбе составил ещё один высокий мощный футболист — Александр Соболев, заменивший получившего болезненный удар Оздоева. По логике напрашивались навесы в штрафную, но их почти не было. Соболев даже не успел получить возможность для удара с выгодной позиции. Правда, и неудачным его выход назвать нельзя. Спартаковец был очень активен, а в одном из эпизодов вынудил оппонента нарушить на себе правила ценой жёлтой карточки.

Уже в эндшпиле россияне закрутили у владений Дибуша настоящую атакующую карусель. Не хватало лишь последнего паса. Как следствие, по истечении трёх добавленных к основному времени минут на табло остались гореть нули. Показав неплохой футбол во второй тайме, сборная России не смогла победить.

До ноябрьских матчей Россия продолжит лидировать в группе с восемью очками. В активе у венгров семь баллов. Турки и сербы также разошлись миром в Стамбуле — 2:2, причём хозяева сумели отыграться со счёта 0:2. С турками подопечные Черчесова встретятся 15 ноября, с сербами — 18-го. Обе встречи пройдут на выезде.