Сборные России и Венгрии не забили друг другу в первом тайме матча Лиги наций
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Команды ушли на перерыв при счёте 0:0. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
Двое футболистов получили жёлтые карточки. В составе сборной Венгрии был предупреждён Эндре Ботка за нарушение на Артёме Дзюбе, а в составе российской команды жёлтую карточку получил Магомед Оздоев, сфоливший на Лоике Него.
Россияне возглавляют турнирную таблицу своей группы, набрав семь очков после трёх туров. Венгры с шестью очками занимают второе место.
RT на сайте ведёт текстовую трансляцию матча.