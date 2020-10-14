Сборные России и Венгрии не забили друг другу в первом тайме матча Лиги наций

Сборные России и Венгрии не смогли распечатать ворота друг друга в первом тайме матча четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги наций.

Команды ушли на перерыв при счёте 0:0. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Двое футболистов получили жёлтые карточки. В составе сборной Венгрии был предупреждён Эндре Ботка за нарушение на Артёме Дзюбе, а в составе российской команды жёлтую карточку получил Магомед Оздоев, сфоливший на Лоике Него.

Россияне возглавляют турнирную таблицу своей группы, набрав семь очков после трёх туров. Венгры с шестью очками занимают второе место.

RT на сайте ведёт текстовую трансляцию матча.