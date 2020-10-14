Вернуться на победный путь: сборная России по футболу играет с Венгрией в Лиге наций УЕФА
- © Pavel Golovkin / POOL / AFP
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14 октября 2020
Забрали мяч гости под свой контроль и пытались найти свободную зону в обороне сборной России. В целом в современный быстрый футбол стараются действовать венгры. (13')
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Первый момент! Хорошую комбинацию провели россияне на чужой половине поля. Ионов разрезающей передачей нашёл в штрафной Оздоева, тот попытался прострелить на Дзюбу, но данный пас не дошёл до адресата. (11')
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Россияне, как обычно, пытаются прессинговать на чужой половине поля, но соперник спокойно выходит из-под давления хозяев. Пока на поле идёт своеобразная разведка боем без ударов по воротам. (8')
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В целом хозяева, как и в матчах со Швецией и Турцией, на первых минутах попытались забрать мяч под свой контроль. Но венгры всегда готовы убежать в опасную атаку. Два фола на своей половине поля уже пришлось совершить подопечным Черчесова. (5')
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И сразу же момент создаёт сборная Венгрии. Николич после передачи из глубины оказался прямо перед Шуниным и пробил в дальний угол. Российский вратарь в красивом прыжке спас команду, да и судья на линии зафиксировал положение вне игры. (2')
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Игра началась! Вперёд, Россия! (1')
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Состав сборной Венгрии:
Денеш Дибуш, Вилли Орбан, Эндре Ботка, Лоик Него, Аттила Салаи, Даниэль Газдаг, Жолт Кальмар, Давид Шигер, Неманья Николич, Филип Холендер, Адам Салаи.
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Состав сборной России:
Антон Шунин, Игорь Смольников, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Антон Миранчук, Далер Кузяев, Артём Дзюба.
В сравнении с составом команды на матч с Турцией Черчесов произвёл лишь одну замену: место Вячеслава Караваева на правом фланге обороны занял 32-летний Смольников, который в последний раз играл за сборную два года назад.
Стартовый состав сборной России на матч против Венгрии.#НашиПарни#СборнаяРоссииpic.twitter.com/MR1rgmibu1— Сборная России (@TeamRussia) October 14, 2020
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Свои потери есть и у соперника. В частности, из-за карантина не смог присоединиться к сборной самый дорогой на данный момент венгерский футболист (€ 25 млн по версии Transfermarkt) — 19-летний полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослаи. Не поможет венграм и нападающий немецкого «Фрайбурга» Роланд Шаллаи, который в сентябре огорчил Антона Шунина.
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К очередному матчу с венграми сборная России подходит с целым рядом потерь. Во-первых, от травм по-прежнему восстанавливаются Алексей Миранчук, Александр Головин и Дмитрий Баринов. Во-вторых, из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус под подозрением оказались Георгий Джикия, Маринато Гилерме и Марио Фернандес. К слову, в понедельник, 12 октября, футболисты национальной команды прошли ещё одно тестирование, и все анализы показали отрицательный результат.
❗️По итогам сегодняшнего тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям УЕФА, все результаты отрицательные.— Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2020
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