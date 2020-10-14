Вернуться на победный путь: сборная России по футболу играет с Венгрией в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу принимает Венгрию в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова выиграли два первых матчах турнира, но на прошлой неделе разошлись миром с Турцией. В свою очередь, венгры оказались сильнее Сербии и до одного очка сократили отставание от отечественной команды. RT ведёт текстовую трансляцию встречи.

© Pavel Golovkin / POOL / AFP