Слабая «физика», вратарский вопрос и проблемы в обороне: почему игра сборной РФ в Лиге наций может вызвать опасения

Сборная России по футболу завершила первый круг группового этапа розыгрыша Лиги наций УЕФА, не потерпев ни одного поражения. Однако после завершившейся вничью встречи с Турцией у болельщиков и специалистов возник ряд вопросов к тренерскому штабу национальной команды. Отсутствие определённости с вратарской позицией, неуверенная игра центральных защитников, проблемы с физической подготовкой и зависимость нападения от Артёма Дзюбы — главные факторы, вызывающие опасения.

Вратарский вопрос в сборной России не теряет своей актуальности, особенно в свете решения Станислава Черчесова довызвать в сборную Матвея Сафонова, успевшего оформить «сухарь» за молодёжку в игре с эстонцами (4:0). После отъезда Маринато Гилерме, сдавшего подозрительный тест на COVID-19, и неуверенных действий Сослана Джанаева против шведов в распоряжении тренерского штаба оставался лишь один реальный кандидат на то, чтобы начать встречу с турками с первых минут, — Антон Шунин.

Именно его и бросил в бой Черчесов, в очередной раз продемонстрировав свою консервативность: Сафонову, чтобы заслужить место в составе, помимо отличной игры за «Краснодар» предстоит ещё привыкнуть к сборной. Не исключено, что решающим стало мнение тренера вратарей Гинтараса Стауче. Конечно, мог сказаться и фактор домашнего для Шунина стадиона.

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Пропущенный мяч дал повод подискутировать — мог ли вратарь спасти свою команду. Так, известный футбольный менеджер Илья Геркус даже задался соответствующим вопросом в Twitter: «Шунин ошибся»? Ему ответил популярный в недавнем прошлом комментатор, а ныне блогер Василий Уткин: «Мог выручить. Трудная ситуация, не ошибка». В любом случае, во втором тайме только сейвы стража ворот и везение спасли сборную России от поражения. Почему после перерыва команда резко просела — более актуальный вопрос.

В этой встрече коллектив Черчесова весьма походил на «Ростов» в квалификационном матче Лиги Европы с «Маккаби» из Хайфы. Подопечные Валерия Карпина тогда тоже активно начали, забили мяч и держали игру под контролем. Но после 30-й минуты они вдруг встали, как вкопанные. Не помог и перерыв, а израильтянам не составило труда оформить два гола команде, не только переставшей идти вперёд, но и почти не оказывавшей сопротивления сзади. В обоих матчах принимал участие Алексей Ионов, оба раза вышел в «старте» и в обоих случаях его присутствие на поле осталось практически незамеченным. Для кого-то этот просто совпадение, для кого-то — повод задуматься.

Черчесов вообще проявил нежелание вносить корректировки в состав по сравнению с победной встречей с Венгрией (матч против шведов имел товарищеский статус, а потому в счёт не идёт). Обе перестановки оказались вынужденными: Георгий Джикия и Марио Фернандес, как известно, выбыли по той же причине, что и Гилерме. Их заменили (по факту, а не по позиции) Юрий Жирков и Вячеслав Караваев. Фёдор Кудряшов при этом ушёл с фланга в центр обороны, составив связку с Андрей Семёновым. Защитник «Ахмата» долгие годы вызывался в сборную в качестве резервиста, присутствовал в заявке на ЧМ 2014 и 2018 годов, и вот теперь не только получил возможность много играть, но и фактически стал незаменимым на своей позиции.

Кудряшову надо отдать должное за готовность ради общего дела перейти на непривычную позицию. Кроме того, он выступает в чемпионате Турции и, вероятно, лучше всех в нынешнем созыве сборной России знаком с особенностями многих игроков из этой страны.

При этом, конечно, их тандем с Семёновым отнюдь не является связкой мечты. Но выбора у тренерского штаба в этом традиционно дефицитном для России амплуа попросту нет. Пока не опробованы Александр Жиров и Максим Беляев. Первый выступает во второй Бундеслиге, второй — в тульском «Арсенале», но этого, очевидно, недостаточно для выхода в старте в столь важном матче.

В игре со шведами Черчесов предоставил шанс проявить себя Илье Кутепову, который даже в «Спартаке» довольствуется ролью запасного. Получилось так себе: в эпизоде с первым пропущенным голом именно Кутепов проиграл позицию в борьбе за верховой мяч Александеру Исаку.

Действия Семёнова и Кудряшова не вызывали опасений, пока их партнёры по передней линии владели мячом. Однако, когда на защитников, равно как и на остальных, свалилась усталость, тревожно стало, в первую очередь, за центр обороны. И пусть откровенных провалов вблизи владений Шунина не возникало, постоянно казалось, что резвые форварды сборной Турции в какой-то момент убегут он оппонентов.

Что характерно, такое случилось уже не в первый раз. Со стороны было похоже, что россияне выдохлись и во вторых таймах матчей с венграми и шведами. И если в Будапеште ещё можно было списать случившееся на расслабленность после достижения солидного преимущества (3:0), то в Москве россияне явно хотели добиться результата, но не могли.

Здесь стоит задуматься о том, что с «физикой» у членов сборной серьёзные проблемы. Не даром лучшим из полевых в игре с турками все дружно признали 37-летнего Юрия Жиркова, который как раз славится умением поддерживать себя в боевой форме. Ситуации в последних играх сборной, равно как и матч «Ростова» с «Маккаби», кроме прочего, показывают уровень Российской премьер-лиги. Возможно, привыкшим к невысокому темпу внутреннего чемпионата футболистам попросту становится тяжело действовать все 90 минут на более высоких скоростях, они «наедаются» и начинают ошибаться.

По мнению ветерана сборной Александра Мостового, в эпизодах с пропущенными от шведов и турок голами сказалась нехватка класса и мастерства российских игроков. И правда, почему команда Черчесова забила на своём поле лишь два мяча за два матча, хотя ей противостояли не Франция или Германия. Всю игру с турками провёл Артём Дзюба. Бесспорно, капитан по-настоящему классно пропустил мяч на Антона Миранчука в голевом эпизоде. Но в целом у него не получалось разгонять атаки, а скидывать мяч часто оказывалось некому. Не преуспел Дзюба и на «втором этаже», где традиционно хорош прыгучий Александр Соболев. Удивительно, но форвард не заслужил права хотя бы на несколько игровых минут, несмотря на гол престижа шведам.

Тот же Мостовой изрядно удивился из-за невыхода Зелимхана Бакаева, который «может преподнести сюрприз». Вообще произведённые Черчесовым замены озадачили не только знаменитого в прошлом полузащитника. Так, явно не попал в игру Денис Черышев, ошибавшийся в элементарных ситуациях.

Андрея Мостового наставнику и вовсе пришлось усадить обратно на лавку. Хотя именно полузащита — единственная линия в сборной, где у Черчесова есть широкий выбор даже в отсутствие Алексея Миранчука и Александра Головина. Показалось, что Мостовой испугался дебюта в официальном матче, а Черышев немного утратил ритм из-за длительного отсутствия игровой практики.

То же самое, к слову, относится и к Далеру Кузяеву, который трижды угрожал воротам Мерта Гюнока. Как минимум в двух случаях вернувшийся в «Зенит» полузащитник должен быть забивать. Но, не выступая за клуб дважды в неделю, он, возможно, утратил чувство момента и принимал не лучшие решения.

Уже в среду россияне сразятся с венграми за первое место в группе. Учитывая вторые таймы будапештского матча и домашней игры с турками, не исключено, что для подопечных Черчесова это будет скрытый матч года. В ноябре национальной команде придётся в разы сложнее. Мало того, что заключительные матчи с Сербией и Турцией пройдут на выезде, так ещё и выходить на поле придётся после старта в еврокубках, где за две недели команды проведут по три матча. Следовательно, во второй Лиге наций команду может постичь та же участь, что и в первой — после уверенного старта она рискует смазать финиш и уступить первое место.