Кудряшов заявил, что ему неважно, на какой позиции играть, если это приносит пользу сборной России

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов высказал мнение о ничейном исходе матча третьего тура группового этапа Лиги наций с национальной командой Турции.

«Турецкие футболисты очень сильны индивидуально. Это самое главное их качество. В первом тайме нам удалось с этим справиться, а во втором — нет», — рассказал Кудряшов пресс-службе Российского футбольного союза.

Он также прокомментировал тот факт, что уже второй матч играет на непривычной для себя позиции центрального защитника.

«Если я приношу пользу команде, то мне неважно, где играть. А то, как я играю, — это вопрос к тренерскому штабу», — добавил футболист.

Сборные России и Турции сыграли вничью — 1:1.

Российская команда набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее Антон Шунин высказал мнение, что гол в ворота сборной России был домашней заготовкой турецкой команды.