Кудряшов заявил, что ему неважно, на какой позиции играть, если это приносит пользу сборной России

Короткая ссылка
Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов высказал мнение о ничейном исходе матча третьего тура группового этапа Лиги наций с национальной командой Турции.
Кудряшов заявил, что ему неважно, на какой позиции играть, если это приносит пользу сборной России
  • © rfs.ru

«Турецкие футболисты очень сильны индивидуально. Это самое главное их качество. В первом тайме нам удалось с этим справиться, а во втором — нет», — рассказал Кудряшов пресс-службе Российского футбольного союза.

Он также прокомментировал тот факт, что уже второй матч играет на непривычной для себя позиции центрального защитника.

«Если я приношу пользу команде, то мне неважно, где играть. А то, как я играю, — это вопрос к тренерскому штабу», — добавил футболист.

Сборные России и Турции сыграли вничью — 1:1. 

Российская команда набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее Антон Шунин высказал мнение, что гол в ворота сборной России был домашней заготовкой турецкой команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить