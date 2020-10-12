Шунин считает, что гол в ворота сборной России был домашней заготовкой турецкой команды

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Голкипер сборной России по футболу Антон Шунин высказал мнение о ситуации с пропущенным мячом в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с национальной командой Турции.
Шунин считает, что гол в ворота сборной России был домашней заготовкой турецкой команды
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Мне кажется что это была домашняя заготовка турецкой сборной, потому что они неоднократно отдавали передачи на дальнюю штангу, а там игрок подключался, стараясь прострелить вдоль ворот. Несколько таких ситуаций было, вот и получился гол: он прострелил, а там уже два игрока набегали и уже практически в пустые ворота били», — рассказал Шунин пресс-службе Российского футбольного союза.

Сборные России и Турции сыграли вничью — 1:1. 

Российская команда набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее сообщалось, что Илья Геркус призвал ценить труд тренерского штаба сборной России по футболу.

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