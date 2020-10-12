Геркус призвал ценить труд тренерского штаба сборной России по футболу

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ничейный результат матча третьего тура группового этапа Лиги наций между сборными России и Турции.
Геркус призвал ценить труд тренерского штаба сборной России по футболу
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Смотрим на Турцию. У них пара центральных защитников играет в «Ювентусе» и «Шальке». И на замене сидит малый из «Лестера» за €40 млн. Такие игроки в распоряжении сборной. У нас в центре обороны играет пара Семёнов — Кудряшов — игроки «Ахмата» и «Антальяспора». При всём моём уважении к ним — это совсем не «Ювентус». В целом кто из нашей сборной мог бы играть по своему уровню в «Ювентусе»? И вот из них — из не самых звёздных по европейским меркам игроков — Черчесов набрал сборную, которая показывает очень и очень приличные результаты. И вопросы к нему относительно того, почему он взял того, а не этого, заменил не рано, а поздно, — они все задаются, словно без учёта той работы, которую он проделал по формированию сборной», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

Он отметил, что только нынешнему тренерскому штабу удалось поднять российскую сборную на несколько уровней выше.

«А также придал новое качество её игрокам. Поддерживает в форме тех из них, кто временно лишён практики в клубах. Это большой труд. И отличные результаты. Давайте это ценить», — добавил Геркус.

Сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций со счётом 1:1. Россия набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее Черчесов заявил, что у сборной России нет простора для манёвра перед матчем с Венгрией.

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