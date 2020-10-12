Черчесов: у сборной России нет простора для манёвра перед матчем с Венгрией
«Нас не удивило, что венгры обыграли Сербию. С нами они тоже были организованны. У нас есть борьба в группе, следующая игра будет определять многое. Готовимся по своему графику, игра через пару дней и нет простора для манёвра», — цитирует Черчесова «Чемпионат».
Россия после матча с Турцией набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Венгрия победила Сербию и занимает второе место с шестью очками.
Матч Россия — Венгрия пройдёт 14 октября в Москве.
Ранее Черчесов отметил, что сборная Турции прибавила в командной игре.