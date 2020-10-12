Черчесов отметил, что сборная Турции прибавила в командной игре

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил игру сборной Турции в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

«Мы ожидали, что турки по сравнению с прошлыми матчами прибавят. Игра с немцами это подтвердила, а сегодня мы убедились, что это другая команда, а не та, которая была месяц назад. Сегодня у них играло пять новых игроков, которые не играли с Германией. Турки сильны индивидуально, а теперь они прибавили и в командной игре», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций со счётом 1:1. Россия набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее Черчесов ответил на вопрос, как потери некоторых игроков повлияли на сборную России в матче с Турцией.