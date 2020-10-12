Черчесов: мы постарались сбалансировать игру сборной России, несмотря на потери

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, как потери некоторых игроков повлияли на матч третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.

«Марио Фернандес и Георгий Джикия — последние потери, но если брать общие: Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук и Александр Головин. У нас много игроков, которые претендуют на роль основы. Команда отреагировала на потери хорошо, была цельной, по ходу игры вариативность уменьшается, но мы постарались сделать так, чтобы она была сбалансирована», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Фернандес и Джикия пропустили игру с Турцией из-за подозрительных тестов на коронавирус, а Баринов, Алексей Миранчук и Головин — из-за травм.

Сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций со счётом 1:1. Россия набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что матч России и Турции вышел равным.