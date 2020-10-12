Черчесов: мы постарались сбалансировать игру сборной России, несмотря на потери

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, как потери некоторых игроков повлияли на матч третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.

«Марио Фернандес и Георгий Джикия — последние потери, но если брать общие: Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук и Александр Головин. У нас много игроков, которые претендуют на роль основы. Команда отреагировала на потери хорошо, была цельной, по ходу игры вариативность уменьшается, но мы постарались сделать так, чтобы она была сбалансирована», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Фернандес и Джикия пропустили игру с Турцией из-за подозрительных тестов на коронавирус, а Баринов, Алексей Миранчук и Головин — из-за травм.

Сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций со счётом 1:1. Россия набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что матч России и Турции вышел равным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить