Газзаев заявил, что матч России и Турции вышел равным

Бывший главный тренер сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал ничейный результат национальной команды в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.

«Получилась равная игра, хотя в первом тайме преимущество было на нашей стороне. Очень динамично и агрессивно начали игру, могли забивать ещё, были голевые ситуации. Во втором тайме турки уже больше контролировали мяч, создавали очень опасные моменты. Результат абсолютно закономерный», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Турция показала себя обученной и организованной командой. По его словам, турки всегда были хороши индивидуально, а теперь прибавили и в тактике. Кроме того, он выразил мнение, что у сборной России опять на игру не повлияли замены, в то время, как у Турции они позволили перехватить инициативу.

«Наши в первом тайме вышли с хорошим настроем, но во втором тайме ситуация была иная. Сегодня не было Алексея Миранчука, Головина, Фернандеса и Джикии. Это все важные фигуры в нашей сборной, большой потенциал для команды. Так что мы должны с оптимизмом смотреть вперёд», — сказал Газзаев.

Сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций со счётом 1:1. Россия набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее Станислав Черчесов назвал тактической обратную замену Андрея Мостового в матче с Турцией.