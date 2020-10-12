Черчесов назвал тактической обратную замену Мостового в матче с Турцией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал об обратной замене полузащитника национальной команды Андрея Мостового в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.

«Да, такие вещи редко случаются. Дело не в том, как он играл. Нам надо было усиливать середину. Понятно, что это неприятный момент, но это была тактическая замена», — цитирует Черчесова Sport24.

Мостовой вышел на поле на 71-й минуте вместо Алексея Ионова, но был заменён на 90-й.

Сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций со счётом 1:1. Россия набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее Черчесов сообщил о повреждении Антона Миранчука в матче с Турцией.