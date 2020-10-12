Черчесов назвал тактической обратную замену Мостового в матче с Турцией

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал об обратной замене полузащитника национальной команды Андрея Мостового в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.

«Да, такие вещи редко случаются. Дело не в том, как он играл. Нам надо было усиливать середину. Понятно, что это неприятный момент, но это была тактическая замена», — цитирует Черчесова Sport24.

Мостовой вышел на поле на 71-й минуте вместо Алексея Ионова, но был заменён на 90-й. 

Сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций со счётом 1:1. Россия набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее Черчесов сообщил о повреждении Антона Миранчука в матче с Турцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить