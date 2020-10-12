Черчесов сообщил о повреждении Антона Миранчука в матче с Турцией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил замену полузащитника национальной команды Антона Миранчука в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.

«После гола он получил болезненный удар. Уже в перерыве было видно, что у него гематома. Он провёл определённое время во втором тайме. Ход игры подсказывал нам, что надо укреплять середину, поэтому мы его поменяли. Он провёл хороший матч», — цитирует Черчесова Sport24.

Миранчук, который забил единственный мяч в составе российской команды, был заменён на 70-й минуте игры.

Сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций со счётом 1:1. Россия набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее Черчесов назвал закономерным результат матча сборной России с Турцией.

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