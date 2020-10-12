Черчесов назвал закономерным результат матча сборной России с Турцией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что ничья в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией является закономерным результатом.

«Думаю, что игра понравилась всем, кто смотрел. Мы настраивались на победу, но надо быть объективными. Результат закономерен, поделили очки», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что со зрителями на трибунах на матче совершенно другая атмосфера.

«На таком уровне с командой Турции, которая имеет хороших игроков, 90 минут доминировать не удастся, немцам не удалось. Нам бы хотелось, но в перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили их игру, поэтому и не удалось поддержать темп первого тайма», — добавил Черчесов.

Сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций со счётом 1:1. Россия набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук признан лучшим футболистом сборной России в матче с Турцией.