«Не удивлюсь, если Антон станет лидером сборной»: Гусев о прогрессе Миранчука, возрасте Жиркова и состоянии Дзюбы

В ближайшее время Антон Миранчук может стать лидером сборной России по футболу. Об этом в интервью RT после матча национальной команды с Турцией в третьем туре Лиги наций УЕФА заявил трёхкратный чемпион РФ Ролан Гусев. По его словам, полузащитник «Локомотива» может составить мощную связку в центре поля с братом Алексеем. Специалист также объяснил, почему Станислав Черчесов продолжает вызывать Юрия Жиркова, ставит Федора Кудряшова в центр обороны и отказывается менять Артёма Дзюбу, даже когда нападающий устаёт.

«В целом матч получился неоднозначным»

— Могут ли футболисты сборной России занести матч с Турцией себе в актив?

— По движению и физике команда выглядела неплохо, но в целом матч получился неоднозначным.

— Подопечные Станислава Черчесова, как и во встрече со Швецией несколько дней назад, провели абсолютно разные таймы. В первом россияне переигрывали соперника, во втором прижимались к своим воротам. С чем это связано?

— Даже не знаю, почему они смотрелись настолько по-разному. Мне кажется, дело в том, что нашим футболистам не хватило сыгранности. Не стал бы называть усталость в качестве причины.

— Можно ли сказать, что осечка сборной России стала следствием отсутствия лидеров, в том числе Георгия Джикии и Марио Фернандеса?

— Конечно, подобное не может не влиять на команду. Тем более нельзя забывать, что в последних матчах сборной не могли помочь также Алексей Миранчук с Александром Головиным. Это системообразующие футболисты. Отсутствие подобных фигур всегда создаёт проблемы. Выйди они на поле, всё бы сложилось иначе.

А так у нас появилась фактически новая линия обороны. Понятно, что в таком сочетании люди будут допускать ошибки. Когда в составе сборной России присутствует костяк, который играл на чемпионате мира, она выглядит гораздо солиднее.

— Насколько логично, что в паре с Андреем Семёновым в центре обороны сыграл именно Фёдор Кудряшов, который если и действовал на этой позиции, то в тройке защитников?

— Думаю, Кудряшов комфортно чувствует себя в любой схеме. В плане оборонительных действий Фёдор способен сыграть на какой угодно позиции. Но, повторюсь, если бы на поле присутствовали Джикия с Фернандесом, это была бы совершенно другая история.

«Заменить Акинфеева в сборной будет очень сложно»

— Не показалось ли вам, что в эпизоде с пропущенным мячом ошибку на выходе допустил Антон Шунин?

— Наверное, соглашусь с вами. Доля правды в этом есть. Но ошибаются все, и винить одного человека я бы не стал.

— Не слишком надёжную игру в последнее время демонстрирует Маринато Гилерме, в матчах со Швецией и Турцией ошибки поочерёдно допустили Сослан Джанаев и Антон Шунин. Происходящее заставляет вновь вспоминать Игоря Акинфеева?

— Всё равно мы будем постоянно говорить о нём как о вратаре России №1. И действительно, Акинфеев — настоящая глыба в хорошем смысле этого слова. Присутствие такого человека придаёт команде уверенности. На мой взгляд, на данном этапе заменить Игоря в сборной очень сложно.

— Считаете, его возвращение в национальную команду реально?

— Решить это может только сам Игорь, а нам остаётся лишь гадать. Но, конечно, я бы хотел, чтобы такой вратарь находился в сборной.

— Время Матвея Сафонова ещё не пришло?

— Всегда говорю, что у нас есть Шунин, Гилерме, Сафонов, Максименко и другие сильные, хорошие вратари. Но Акинфеев остаётся номером один.

— Ещё один человек, с которым вы играли вместе, Юрий Жирков, до сих пор продолжает карьеру в сборной и с турками отыграл 90 минут. Присутствие 37-летнего защитника — показатель уровня его мастерства или индикатор того, что сборной не хватает качественных игроков?

— Во, первых, Жирков — классный футболист, во-вторых, — профессионал с большой буквы. Юра и в 37 лет соответствует уровню сборной, поэтому Черчесов и приглашает его. Он заслуживает места в стартовом составе.

— Но всё же в таком возрасте мало кто продолжает выступления за национальную команду.

— Есть единицы, которые и в 37 способны играть за свои сборные. В их числе Жирков. Также можно вспомнить Паоло Мальдини, который закончил карьеру в 40 лет. И это здорово. Очень рад за Юру. Желаю, чтобы он и дальше радовал нас своей игрой. Если здоровье позволяет, почему бы не продолжать помогать национальной команде.

— На противоположном фланге обороны сыграл Вячеслав Караваев. По-вашему, защитник «Зенита» успешно заменил Фернандеса?

— В целом да. Вячеслав выглядел неплохо. Но, опять же, в России есть футболисты, способные сыграть на данной позиции, однако на сегодняшний день Марио выглядит предпочтительнее. Он тактически грамотнее и показывает более качественную игру в атаке.

«В ближайшее время Антон Миранчук станет лидером команды»

— Вас удивил выход в основе Далера Кузяева, который на протяжении нескольких месяцев оставался без клуба?

— В моё время за сборную выступал Владимир Бесчастных. В 2001-м он на полгода остался без игровой практики, но всё равно продолжал получать вызовы в сборную. Тренировавший тогда команду Олег Романцев ему доверял. И Вова постоянно выходил на поле и забивал важные мячи. Это очень тонкий момент. Да, Кузяев долгое время находился без клуба, но профессиональный футболист всегда может собраться на один—два матча. И, на мой взгляд, Далер с поставленными перед ним задачами справился.

— Антон Миранчук отметился голом во втором официальном матче сборной России подряд. Можно сказать, что он окончательно почувствовал себя своим в команде?

— Думаю, да. Не удивлюсь, если в ближайшее время Антон станет лидером сборной. Миранчук — хороший футболист, и ничего удивительного в этом нет. Он растёт и демонстрирует высокий уровень. А совместить их на поле с братом Алексеем — задача Черчесова, в конце концов, их связка работает с рождения. Они друг друга чувствуют отлично. Не думаю, что прогресс в игре Антона связан с отъездом брата в Италию. Просто он находится в хорошей форме, и у него идёт игра.

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— Не показалось ли вам, что заменой Миранчука на опорного полузащитника Юрия Газинского тренерский штаб фактически обозначил желание отстоять ничью, а не добыть победу?

— Меня это не удивило. По такой игре Станислав Саламович сделал правильный ход. На мой взгляд, данная рокировка читалась. Но я бы не назвал Газинского футболистом исключительно оборонительного плана. Юрий может и хороший пас отдать, просто чуть надёжнее действует в обороне. Черчесов видел, что в центре поля образовалась «дыра», поэтому решил прикрыть её.

— Обратная замена Андрея Мостового — следствие недовольства его игрой или тактическая рокировка?

— Сложно сказать. Возможно, Черчесов, действительно, остался недоволен его действиями. А может, дело всего лишь в небольшом повреждении.

— Не стоило ли также заменить Артёма Дзюбу, которому на последних минутах приходилось очень непросто?

— Было видно, что Артём «поднаелся». Но сейчас весь мир так играет. На лидеров всегда выпадет большая нагрузка. Да, он не забил Турции, но сыграл неплохо. В подыгрыше капитан действовал великолепно. Болельщики же часто ждут от Дзюбы исключительно голов, хотя он совершает большой объём менее заметной работы. Его постоянно держат по два защитника, но Артём освобождает зоны для партнёров.

— Но ведь на скамейке запасных присутствовал Александр Соболев, который забил в предыдущем матче.

— Черчесов видит своих подопечных каждый день и чувствует их. Только тренеру виднее, кого и когда выпускать на поле.