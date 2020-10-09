Вызов Беляева, травма Семёнова и подготовка к матчу с Турцией: как сборная России провела день после поражения от Швеции

Защитник Максим Беляев вызван в сборную России по футболу после поражения от Швеции в товарищеской игре. Игрок тульского «Арсенала» провёл первую тренировку и отметил, что находится в хорошей форме. Главный тренер Станислав Черчесов рассказал, что у Андрея Семёнова есть небольшая травма, которая может помешать ему сыграть в следующем матче с Турцией в Лиге наций. По словам Юрия Газинского, в турецкой команде собрано много сильных футболистов, поэтому ожидается тяжёлый матч.

Сборная России по футболу начала подготовку к своему следующему матчу с командой Турции в рамках группового этапа Лиги наций. На следующий день после товарищеской встречи со Швецией, которая закончилась для подопечных Станислава Черчесова поражением со счётом 1:2, они провели восстановительную тренировку на базе в Новогорске.

Все игроки команды начали занятие вместе, а затем поделились на группы в зависимости от игрового времени и общего состояния футболистов. Всего в тренировке принимали участие 24 спортсмена. В их числе был и защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев. Его вызвали в сборную накануне вечером на замену Георгию Джикии, у которого вместе с вратарём Маринато Гилерме тест на коронавирус показал подозрительный результат.

У Беляева анализ на COVID-19 оказался отрицательным, и он смог включиться в работу с командой. После тренировки он рассказал о первых впечатлениях после вызова в сборную России перед двумя официальными матчами.

«Седьмого числа мне позвонили и сказали, что нужно готовиться приехать и сдать тест на коронавирус. Я всё оперативно сделал и уже вчера вечером прибыл в расположение сборной. Очень рад всех видеть, все ребята знакомые, коллектив прекрасный», — признался 29-летний защитник.

Максим Беляев готов к тренировке 👍 pic.twitter.com/wADKC6g4gW — Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2020

Беляев мог сыграть за сборную ещё в сентябре, но тогда из-за небольшой травмы остался без вызова. Теперь же он, по собственным словам, находится в хорошей форме, чтобы спустя год вновь сыграть за национальную команду.

«У меня было небольшое повреждение перед прошлым вызовом. К сожалению, тогда травма помешала приехать. Сейчас всё отлично, функциональное состояние прекрасное. В последних трёх матчах за клуб полностью играл, нахожусь в хорошей форме. Сейчас на тренировке было видно, что и физика, и резкость есть», — сказал Беляев.

Защитника не смутило, что сборная проиграла Швеции. Он уверен, что команда показала хорошую игру и сможет дальше бороться в Лиге наций с Турцией и Венгрией.

«Не получилось полностью посмотреть игру со шведами, потому что был в дороге из Тулы в Москву, связь постоянно пропадала. Моментами удавалось посмотреть. В целом хорошо играли, к тому же состав был экспериментальным, с разными сочетаниями. Всё, кроме результата, было неплохо. В Лиге наций у нас крепкая группа, все соперники достойные, умеют играть в атакующий футбол. Но и наша сборная, как показали последние два официальных матча, может с этими командами играть, брать очки. То же самое надо сделать и в следующих двух играх», — рассказал футболист.

За сборную России Беляев провёл пока только один матч. В прошлом году он отыграл 90 минут во встрече с Сан-Марино. Сейчас у него будут шансы выйти на поле, так как, кроме Джикии, Черчесов вряд ли сможет рассчитывать на Андрея Семёнова, которого беспокоит микротравма. Об этом рассказал сам главный тренер на следующий день после игры со Швецией.

«Вызов Беляева не связан с игрой Ильи Кутепова. Во-первых, он играл в первом тайме лучше, чем во втором, но подустал. Сказывается, что мало играет. Беляева мы вызвали, потому что нам не хватает одного игрока, ведь у Семёнова микротравма, хотя он уже тренируется. На ближайшей игре Джикии и Гилерме точно не будет, потому что мы сдавали тесты сегодня. Раз они не сдавали, то не могут помочь команде в игре с Турцией», — отметил Черчесов в интервью «Матч ТВ».

Наставник сборной также отметил, что ставит сборную Турции выше венгерской, так как ранее подопечные Шенола Гюнеша сыграли вничью с Германией. Тем не менее Черчесов ставит перед своей командой задачу набрать только шесть очков.

«С точки зрения атакующей игры, как мне кажется, сборная Турции смотрится предпочтительнее венгров. В ближайшее время разберём их контрольный матч против Германии, чтобы понять, как самим играть и действовать. Нам предстоит проделать много работы, ведь цель — победа в двух встречах», — сказал тренер.

Полузащитник Юрий Газинский тоже высказался о турецкой сборной. По его словам, матч на «ВТБ Арене» в Москве не будет простым, так как Турция сильна игроками с хорошей техникой, а ничья с Германией со счётом 3:3 в недавней товарищеской игре это подтверждает.

«Матч Турции с Германией не смотрел, знаю только результат. Он говорит о том, что наш соперник — команда весьма высокого уровня. Нам приходилось с ним встречаться несколько раз, и мой дебют выпал на сборную Турции. Это техничная команда с обученными и квалифицированными футболистами. Нас ждут серьёзный соперник и очень сложная игра», — считает Газинский.

10 октября сборная России проведёт ещё одну тренировку в Новогорске, а на следующий день попытается одержать третью подряд победу в Лиге наций. Такой результат позволит подопечным Черчесова сохранить лидерство в группе.