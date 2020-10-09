Газинский прокомментировал поражение сборной России в матче со Швецией

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский высказал мнение о поражении национальной команды в контрольном матче со сборной Швеции.

«На первый взгляд кажется, что в первом тайме сыграли неплохо — были подходы, моменты. Пропустили необязательный мяч. Мы должны были в первом тайме забивать, но, к сожалению, не удалось. Во втором тайме упустили нить игры и соперник, воспользовавшись этим, забил второй мяч. В концовке смогли отыграться, но времени не хватило, чтобы сравнять счёт и выйти вперёд», — рассказал Газинский пресс-службе сборной.

Он отметил, что всякий раз, когда команда пропускает первой, это ломает планы на матч, потому российской сборной нужно было забивать первой.

«Тогда бы соперник уже раскрывался и было бы проще контролировать игру, да и в целом у них была бы задача отыгрываться. Получилось всё иначе: соперник забил первый, и уже нам приходилось раскрываться, создавать моменты и идти вперёд», — добавил полузащитник.

Сборная России проиграла Швеции со счётом 1:2.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, что ему не понравилось в игре сборной в матче со Швецией.