Черчесов рассказал, что ему не понравилось в игре сборной в матче со Швецией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о негативных и позитивных моментах в игре своих подопечных в проигранном контрольном матче с национальной командой Швеции.

«Естественно, не понравился результат, потому что мы нацеливались на другое. Понравилось, что мы с первых минут делали то, что планировали — пытались подавить, прессинговать соперника, выигрывать мяч на чужой половине поля. Другое дело, что не смогли реализовать своё преимущество. Гол, который мы пропустили, не вытекал из логики игры. Не понравилось, что мы упустили игрока, который спокойно поразил наши ворота», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Он отметил, что второй тайм получился скомканным в плане игры.

«Всё-таки, когда замены происходят, любому игроку, опытному или молодому, надо время, чтобы войти в игру. Футболисты старались, но тайм получился скомканным, хотя мы оказывали давление. Не могу сказать, что создавали моменты, но давили, в конце концов забили. Хотя вышло не так, как хотелось», — добавил специалист.

Сборная России проиграла Швеции со счётом 1:2.

Ранее Максим Беляев высказал мнение, что в матче со Швецией у сборной России было всё неплохо, кроме результата.