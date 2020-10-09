Беляев о матче со Швецией: всё, кроме результата, было неплохо

Защитник тульского «Арсенала» и сборной России по футболу Максим Беляев высказал мнение о выступлении национальной команды в контрольном матче со Швецией накануне игр Лиги наций с Турцией и Венгрией.

«Полноценно игру не получилось посмотреть, потому что я в дороге был — из Тулы ехал в Москву. Связь постоянно пропадала. А так моментами удавалось посмотреть. В целом — хорошо играли, плюс состав экспериментальный был, мне кажется, что всё, кроме результата, было неплохо», — рассказал Беляев пресс-службе сборной.

Он отметил, что в целом группа в Лиге наций, в которой играет российская сборная — крепкая.

«Все соперники — достойные, умеют играть в футбол, атаковать. Но и наша сборная, как показали два последних матча в Лиге наций, может с такими соперниками играть, может побеждать, набирать очки. То же нужно сделать и в предстоящих двух матчах», — добавил довызванный в национальную команду защитник.

В контрольном матче сборная России уступила Швеции со счётом 1:2. Матч Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а игра с Венгрией — 14 октября.

Ранее Станислав Черчесов сообщил, что Маринато Гилерме и Георгий Джикия не сыграют в матче Лиги наций с Турцией.