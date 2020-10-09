Черчесов сообщил, что Гилерме и Джикия не сыграют в матче Лиги наций с Турцией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг голкипера национальной команды Маринато Гилерме и защитника Георгия Джикии, тесты которых на коронавирусную инфекцию дали сомнительные результаты.
Черчесов сообщил, что Гилерме и Джикия не сыграют в матче Лиги наций с Турцией
  • РИА Новости

«На ближайший матч — точно нет, потому что для ближайшего матча мы сдавали тесты сегодня. Раз они не сдавали эти тесты, то не могут помочь команде в матче с Турцией», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Из-за сомнительных результатов тестов Гилерме и Джикия были изолированы от команды и не участвовали в контрольном матче со Швецией, прошедшем 8 октября. Матч группового этапа Лиги наций с Турцией пройдёт 11 октября.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу тренируется без Джикии и Гилерме.

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