Черчесов сообщил, что Гилерме и Джикия не сыграют в матче Лиги наций с Турцией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг голкипера национальной команды Маринато Гилерме и защитника Георгия Джикии, тесты которых на коронавирусную инфекцию дали сомнительные результаты.

«На ближайший матч — точно нет, потому что для ближайшего матча мы сдавали тесты сегодня. Раз они не сдавали эти тесты, то не могут помочь команде в матче с Турцией», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Из-за сомнительных результатов тестов Гилерме и Джикия были изолированы от команды и не участвовали в контрольном матче со Швецией, прошедшем 8 октября. Матч группового этапа Лиги наций с Турцией пройдёт 11 октября.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу тренируется без Джикии и Гилерме.