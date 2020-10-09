Черчесов сообщил, что Гилерме и Джикия не сыграют в матче Лиги наций с Турцией
- РИА Новости
«На ближайший матч — точно нет, потому что для ближайшего матча мы сдавали тесты сегодня. Раз они не сдавали эти тесты, то не могут помочь команде в матче с Турцией», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Из-за сомнительных результатов тестов Гилерме и Джикия были изолированы от команды и не участвовали в контрольном матче со Швецией, прошедшем 8 октября. Матч группового этапа Лиги наций с Турцией пройдёт 11 октября.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу тренируется без Джикии и Гилерме.